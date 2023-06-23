بكين تزيد مستوى التحذير من الطقس الحار لأعلى مستوى

اضافة اعلان

رفعت بكين الجمعة درجة تحذيرها من الطقس الحار إلى "الأحمر"، وهو أعلى مستوى في نظام بالألوان للتحذير من الطقس، مع وصول الحرارة في مناطق كثيرة من العاصمة الصينية إلى 40 درجة مئوية.وقالت هيئة الأرصاد الجوية في بكين إن درجة الحرارة الرسمية للعاصمة، والتي تقاس من مرصد الضواحي الجنوبية، بلغت 40 درجة مئوية بعد الساعة 1:30 ظهرا بالتوقيت المحلي (05:30 بتوقيت غرينتش) الجمعة.وقال تشانغ ينغ شين كبير خبراء الأرصاد الجوية بمنطقة العاصمة في إفادة صحفية "إنها المرة الأولى منذ إنشاء المرصد التي ترتفع فيها درجة الحرارة لأكثر من 40 درجة مئوية ليومين متتاليين". وتأسس المرصد عام 1951.وأمس الخميس، تجاوزت درجة الحرارة العظمى في المدينة، التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة تقريبا، 41 درجة مئوية وحطمت الرقم القياسي لأكثر الأيام حرارة في يونيو تموز.وسجلت محطة للأرصاد الجوية في ضواحي بكين الجنوبية 41.1 درجة مئوية في فترة ما بعد الظهر. وكان أعلى مستوى سابق في العاشر من يونيو حزيران من عام 1961 وسجل 40.6 درجة مئوية.ويعد الحد الأقصى اليومي الذي تم تسجيله أمس الخميس ثاني أعلى معدل في تاريخ المدينة وجاء أقل بقليل من 41.9 درجة مئوية سجلتها بكين في 24 يوليو تموز 1999.ويوجد في الصين نظام تحذير من الطقس من أربعة مستويات يكون فيه اللون الأحمر هو الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق. ويشير التحذير بالأحمر إلى أن درجة الحرارة سترتفع فوق 40 درجة مئوية خلال 24 ساعة.وقالت هيئة الأرصاد الجوية الصينية الخميس إنها تتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة في معظم الأنحاء شمال البلاد خلال ما بين ثمانية إلى عشرة أيام مقبلة.وحذرت السلطات المحلية اليوم الجمعة من أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة لفترة طويلة يمكن أن يكون له آثار صحية تشمل زيادة خطر الإصابة بسكتة دماغية. ونصحت السكان بشرب ما لا يقل عن 1.5 لتر من الماء يوميا وتقليل وقت البقاء في الأماكن المفتوحة.