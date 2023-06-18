بلا توقعات أميركية بتحقيق انفراجة بملفات رئيسية.. بلينكن يحط في بكين

اضافة اعلان

عواصم - مع وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى بكين، أمس في زيارة هي الأولى لوزير خارجية أميركي إلى الصين منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2018 حين حط سلفه مايك بومبيو في بكين قبل أن ينتهج لاحقا استراتيجية مواجهة حادة، تتجه الأنظار إلى عدة مؤشرات.فعلى الرغم من أنه من غير المتوقع بطبيعة الحال أن تحل الخلافات بين القوتين الاقتصاديتين الكبيرتين في العالم، إلا أن هناك عدة أمور يجب مراقبتها، إذ سيقدم مستوى وكيفية استقبال بلينكن تلميحات حول مدى استعداد الصين لاجتماع على أعلى المستويات مع الضيف، بمعنى احتمال أن يلتقي الرئيس الصيني شي جين بينغ الزائر الغربي، بحسب ما أفادت وكالة "بلومبيرغ".إلا أن الإدارة الأميركية كانت قد استبقت أي خيبة أمل ممكن أن تحصل، مخفضة توقعاتها، إذ أوضح كورت كامبل، كبير مسؤولي آسيا في البيت الأبيض، أن زيارة بكين ليست بنية تحقيق نوع من الاختراق أو التحول في الطريقة التي يتعامل بها الطرفان مع بعضهما بعضا"، لا سيما وأن هناك أكثر من 12 قضية رئيسية أو ملف خلافي بينهما، أبرزها الحرب في أوكرانيا وتايوان وبحر الصين الجنوبي.ما يعني أن هدف بلينكن حاليا يقتصر على محاولة تثبيت العلاقات بين البلدين وجعلها أقل تقلبا خصوصا أن عواقب عدم استقرارها وخيمة على الاقتصاد العالمي.علما أن تلك الزيارة كان من المفترض أن تحصل في شباط (فبراير) الماضي، وحينها لكانت استفادت أكثر من وهج اللقاء الذي جمع لأول مرة قادة البلدين (جو بايدن وشي جين بينغ) في أواخر العام 2022، ومنذ ذلك الحين توترت العلاقات بسبب سلسلة من المشاحنات والاتهامات، أبرزها قضية المنطاد الصيني، ولعل الأمر الأخطر كان الاحتكاكان العسكريان الخطيران اللذان حصلا مؤخرا، أحدهما فوق بحر الصين الجنوبي، وثانيهما في مضيق تايوان.لذا يتوقع أن يشدد بلينكن على أهمية هذا الاستقرار في العلاقات بين البلدين، وربما يقترح كخطوة أولى استعادة خطوط الاتصال فقط، خاصة فيما يتعلق بالمسائل العسكرية، علما أن أقوى دولتين في العالم لديهما عدد قليل جدا من الطرق المباشرة للتحدث والتواصل، والأخطر أنهما تفتقران إلى خط عسكري مخصص لتهدئة أي حوادث ممكن أن تقع.وقد رفض وزير الدفاع الصيني لي شانغفو مؤخرا طلبا للقاء نظيره الأميركي لويد أوستن.أما في ما يتعلق بتايوان، فيبقى الملف الأكثر حساسية، في العلاقات بين الولايات المتحدة والصين، إلا أن بلينكن سينقل رسالة مفادها أن إدارة بايدن لا تحاول زعزعة الوضع الراهن، لكنه سيدين بلا شك الإكراه الاقتصادي الصيني والضغط العسكري على تايوان، الذي زاد في السنوات الأخيرة، لذا لا يتوقع أن يحقق أي اختراق في هذا الملف.إلى ذلك، من المرجح أيضا أن يتحدث الجانبان عن الجهود الأميركية الحاصلة لإحباط طموحات بكين التكنولوجية، خاصة القيود المفروضة على بيع المعدات الصينية لصنع أشباه الموصلات المتقدمة.يشار إلى أن إدارة بايدن كانت قد انتهجت نفس الخط المتشدد الذي طبقته إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب تجاه الصين، بل ذهبت أبعد من ذلك في بعض المجالات، بما في ذلك من خلال فرض ضوابط على الصادرات بهدف الحد من شراء بكين وتصنيعها رقائق متطورة "مستخدمة في تطبيقات عسكرية".ورغم كل ذلك الا أن واشنطن تهدف حاليا إلى التعاون مع بكين في عدة قضايا، فبحسب داني راسل، المسؤول الكبير السابق في وزارة الخارجية الأميركية، "فلكل طرف مصلحة في هذه الزيارة، فالصين تأمل في تجنب قيود أميركية جديدة على التكنولوجيا وأي دعم جديد لتايوان"، أما الولايات المتحدة فترغب من جهتها في منع أي حادث يحتمل أن يؤدي إلى مواجهة عسكرية.ويبقى الأكيد أن زيارة بلينكن القصيرة لن تحل أي من المشاكل الكبيرة في العلاقات بين البلدين، كما أنها لن تمنع أي من الجانبين من متابعة أجندتهما التنافسية، لكنها "قد تعيد إحياء الحوار المباشر الذي تشتد الحاجة إليه وتبعث إشارة إلى أن البلدين ينتقلان من خطاب الغضب أمام وسائل الإعلام إلى محادثات أكثر رصانة خلف أبواب مغلقة" وفق راسل.وفور وصوله التقى بلينكن نظيره الصيني تشين غانغ أمس في العاصمة بكين، حيث أجريا محادثة قصيرة باللغة الإنجليزية، قبل أن يتصافحا أمام العلمين الصيني والأميركي، وبعدها توجها إلى غرفة الاجتماعات، ولم يدل أي منهما بأي تصريحات أمام المراسلين الذين سمح لهم بالدخول لفترة وجيزة.-(وكالات)