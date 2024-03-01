الجمعة 01 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلا طعام ولا دواء.. أطفال من ذوي الإعاقة يواجهون المصائب

أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على حصة لهم من الطعام في غزة - (وكالات)
أطفال فلسطينيون يحاولون الحصول على حصة لهم من الطعام في غزة - (وكالات)
غزة - تجلس السيدة الفلسطينية وفاء البلبيسي، في أحد مراكز الإيواء داخل مدرسة في شمالي قطاع غزة، بجوار نجلها وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وتجد البلبيسي نفسها محاصرة داخل غرفة محترقة بعد تعرضها لقصف صهيوني سابق، فلا بديل آخر لديها يمكنها النزوح إليه، مع استمرار الحرب المدمرة على قطاع غزة.اضافة اعلان
ويعاني أبناء البلبيسي الـ3 من إعاقة عقلية، فيما يعاني أحدهم من زيادة في الشحنات الكهربائية في الدماغ، ويتناولون علاجا مخصصا لحالتهم، وفق البلبيسي.
وتقول الأم بصوت مختنق، "أطفالي يعانون من الإعاقات العقلية، ولا مكان آمن لنا للجوء إليه، مراكز الإيواء في المدارس لم تعد تستطيع استيعابنا، وأسعار المواد الغذائية المرتفعة جعلت الحصول على الطعام أمرا شاقا".
وتضيف أن‏ أحد أبنائها يعاني من زيادة في الشحنات الكهربائية وحالته صعبة ويحتاج إلى دواء غير متوفر حاليا.
ويعاني نجلها ‏إسلام من حساسية غريبة جدا تتسبب بظهور بقع زرقاء على الجلد، ولا تختفي إلا بتناول أطعمة معينة وأدوية خاصة مفقودة حاليا.
وتشير الأم إلى النقص الحاد في الغذاء والدواء، مع تفاقم الوضع الاقتصادي والإنساني في قطاع غزة، مؤكدة أنها لا تستطيع الحصول على إمدادات غذائية كافية، بسبب الأسعار الباهظة، وعليه تحاول إطعام أطفالها بوجبة واحدة يوميا.
وتبين البلبيسي أن معظم الأغذية فقدت من الأسواق كالأرز والطحين، لذلك اضطررنا لأكل العلف المخصص للحيوانات، إلى جانب انقطاع الحفاظات اللازمة لأطفالها.
ويواجه آلاف الفلسطينيين في شمال غزة خطر الجوع والعطش، ولا سيما الأطفال، حيث تمنع إسرائيل وصول المساعدات إلى هذه المنطقة في إطار الحرب التي تشنها على القطاع منذ السابع من تشرين الأول(اكتوبر) الماضي.
ويشعر الأطفال الـ3 بالخوف الشديد عند سماع أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي المتواصل.
وتقول البلبيسي بحزن شديد "أصعب شيء أعانيه مع أبنائي صعوبة التعامل والتواصل مع الناس، بسبب الإعاقة العقلية التي يعانونها، ولا يوجد مكان أذهب إليه، وتنقلت بين 3 مدارس".
وتضيف أنهم في إحدى المرات عادوا إلى البيت فوجدوه متضررا جراء القصف الإسرائيلي، فعادوا إلى المدرسة الأولى فوجد الصف مقصوفا أيضا.
وتشير إلى الوضع المأساوي للغرفة التي يتواجدون فيها برفقة 10 أشخاص آخرين، رغم أنها لا تتسع لعائلتها وحدها فقط، حيث تتساقط قطع الأسمنت من الجدران بسبب القصف والحريق.
وتتمسك الأم مع كل هذه التحديات بالأمل والإيمان، وتناشد الجهات الإنسانية والعالمية بتقديم المساعدة اللازمة لإنقاذ حياة أسرهم المحاصرة، مؤكدة أن أملها الوحيد هو أن يعيش أطفالها بسلام وكرامة، وأن تنتهي الحرب ويرفع الحصار الظالم على قطاع غزة.
ومنذ 7 تشرين الأول(اكتوبر) 2023، يشن الاحتلال حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات آلاف الشهداء والجرحى معظمهم أطفال ونساء، وفق بيانات فلسطينية وأممية.-(وكالات)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
المدرب والمقاتل في القوات الأوكرانية، الرقيب ميخائيل سوكولوف، بين أنقاض الحرب - (أرشيفية)

الحرب في أوكرانيا: روسيا تتفوق

منذ 60 دقيقة
مسعفون يحملون جثمان أحد الشهداء الذي ارتقى بقصف الاحتلال - (وكالات)

قوافل الشهداء تتوالى بغزة والاحتلال لا يشبع من الدم

منذ1 ساعة
الطاقة المتجددة

100 مليون دينار حجم مشاريع "صندوق الطاقة" في 9 أعوام

منذ1 ساعة
قوات الاحتلال تعتدي على شاب في البلدة القديمة بالقدس المحتلة - (وكالات)

20 ألف مصل بالأقصى.. واعتقالات واعتداءات للاحتلال بالقدس

منذ1 ساعة
أطفال في غزة ينتظرون دورهم لتناول بعض الطعام -(وكالات)

الجفاف وسوء التغذية يهددان آلاف الأطفال والنساء شمال غزة

منذ2 ساعة
1709312222038

ارتفاع ضحايا مجزرة النابلسي في غزة إلى 115 شهيدًا

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

الإنزالات الجوية الأردنية الدولية

د. محمد حسين المومني |اليوم

الأردن: الأقرب إلى الشعب الفلسطيني

خالد دلال |اليوم
ترجمات
فلسطينية نازحة في رفح، قطاع غزة، شباط (فبراير) 2024 - (المصدر)‏

سراب الدولتين‏: كيف تُكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ ‏(2-2)

ترجمات |28 شباط 2024
1

سراب الدولتين‏: كيف تكسر حلقة العنف في واقع الدولة الواحدة‏ (2-1)

ترجمات |27 شباط 2024
جانب من آثار الدمار الحاصل بمستشفى الشفاء في شمال غزة-(وكالات)

تدمير النظام الصحي في قطاع غزة يتجاوز مستشفياته

ترجمات |26 شباط 2024
تظاهرة مؤيدة لوقف الحرب في غزة بالعاصمة البريطانية، لندن - (المصدر)

الحرب في غزة تسمم السياسة البريطانية

ترجمات |26 شباط 2024
‏متظاهرون يدعون إلى وقف إطلاق النار في غزة، أمام البيت الأبيض في واشنطن - (أرشيفية)

كيف تغير الحرب بين إسرائيل وحماس العالم

ترجمات |26 شباط 2024
عناصر من المقاومة العراقية التابعة لفصائل قوات الحشد الشعبي - (أرشيفية)

لماذا أوقفت المقاومة العراقية التصعيد ضد أميركا؟

ترجمات |25 شباط 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
كاريكاتير حمزة حجاج - مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي

مجزرة دوار النابلسي 29 شباط 2024

bc6fcf28-ca21-4631-bc0d-10efb4032d05

نويت 29 شباط 2024

نويت

محاضرة 28 شباط 2024

محاضرة

العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة 27 شباط 2024

حمزة حجاج- العطاء المستمر والدائم من الأردن إلى أهلنا في غزة

المواطن الأردني 26 شباط 2024

حمزة حجاج- المواطن الأردني
 
 