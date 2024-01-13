السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلباس جيش الاحتلال.. عنف غير مسبوق لـ"ميليشيات" المستوطنين بالضفة

قوات من الاحتلال ومليشياته خلال عملية لهم في الضفة الغربية.-(وكالات)
قوات من الاحتلال ومليشياته خلال عملية لهم في الضفة الغربية.-(وكالات)
نابلس- قال تقرير أعده المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، إن المستعمرين يستغلون ظروف العدوان الوحشي على قطاع غزة، ليشعلوا الأوضاع في أكثر من محافظة ومنطقة في الضفة الغربية.اضافة اعلان
وأضاف المكتب في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، أمس، إن هؤلاء المستعمرين أصبحوا أكثر تنظيما وخطورة، بعد أن قررت حكومة الاحتلال الصهيونية تسليحهم في ضوء التحاق عدد كبير منهم بجيش الاحتلال للقتال في قطاع غزة.
وأوضح أن المستعمرين اليوم منظمون في تشكيلات عسكرية وشبه عسكرية "ميليشيات"، تعمل جنبا إلى جنب مع القوات المخصصة لتأمين أمن المستعمرات والمستعمرين في الضفة الغربية، حتى لا يواجهون مصير نظرائهم في غلاف غزة حسب الادعاء.
ولفت التقرير إلى أن لواء كفير وفي إطاره كتيبة "نتساح يهودا"، كان قبل العدوان يشكل القوة الضاربة الغاشمة في اقتحام المدن والقرى والمخيمات، التي ترتكب فيها هذه الأيام جرائم يومية، ذهب ضحيتها أكثر من 350 فلسطينيا منذ بدء العدوان في7 تشرين الأول(أكتوبر).
وأشار إلى أن هذه القوة انتقلت الى جبهة القتال في قطاع غزة، وكبديل لها قررت حكومة الاحتلال بناء تشكيلات تعددت مسمياتها منها "فرق الطوارئ" و"الدفاع القطري -هغمار" وغيرها، والتي التحق فيها عدد كبير من عناصر جماعة "تدفيع الثمن" الإرهابية، التي تتخذ من تسمية "شبيبة التلال" غطاء مدنيا لممارساتها.
وبيّن التقرير أنه منذ انضمام هؤلاء المستعمرين لصفوف تلك التشكيلات العسكرية وشبه العسكرية في الضفة، بدأت تتراكم شهادات على تورطهم في أعمال العنف والتهديد وتخريب ممتلكات الفلسطينيين، وباتوا يرتدون ملابس جيش الاحتلال، ويقومون بهدم البيوت وتخريب بنى تحتية، وتجريف وتخريب حقول، وشق طرق، وهدم آبار مياه، ومنع الفلسطينيين من الوصول الى حقولهم وأراضيهم.
وأكد أنه حسب معطيات مؤسسة "بتسيلم"، أجبر سكان 16 قرية بدوية ورعوية في مناطق "ج" على مغادرتها منذ بداية العدوان، بسبب أعمال العنف والتهديد التي يمارسها هؤلاء المستعمرون بحماية الجنود تارة، ومشاركتهم تارة أخرى.
ولفت إلى أن منظمة "يش دين – يوجد قانون" أكدت في أحدث تقاريرها، أن أعمال العنف التي ارتكبها مستعمرون ضد فلسطينيين في الضفة الغربية، سجلت رقما قياسيا العام المنصرم، فيما سجلت الأمم المتحدة من جهتها أيضا 1225 هجوما ضد فلسطينيين خلال العام نفسه.
وذكر التقرير، أن الوتيرة كانت عالية قياسا بأعوام سبقت، أما الوتيرة الأعلى فقد كانت بعد السابع من تشرين الأول(أكتوبر) الماضي، وقد تركزت الاعتداءات خاصة مع مطلع العام الجاري في جنوب جبل الخليل، وضمن ذلك في قرية وادي جحيش وشعب البطم، دون تدخل أحد لمنعهم، رغم أن الفلسطينيين شخصوا الجنود كمستعمرين من المنطقة في عدد من الحالات.-(وكالات)
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