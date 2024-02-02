الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة

بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة
بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي إثر قصف مبنى تابع لها في غزة
قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، إن بلادها استدعت، اليوم الجمعة، السفير الإسرائيلي، إثر قصف مبنى وكالة التنمية البلجيكية في مدينة غزة.
ونقلت هيئة "بي بي سي" عن لحبيب في منشور على منصة (إكس) أن "الهجمات على البنية التحتية المدنية تنتهك مبادئ القانون الإنساني الدولي، ويجب على جميع الأطراف الالتزام بها".اضافة اعلان
كما نقلت الهيئة أيضا عن وزارة التعاون التنموي البلجيكية أنها ليست على علم بوقوع أية خسائر في صفوف المدنيين، وأن المبنى الذي تتقاسمه مع منظمة هانديكاب إنترناشيونال، كان ينبغي أن يكون خالياً من الموظفين وقت حدوث القصف.
وأضاف متحدث باسم الوزارة البلجيكية أن السفير الإسرائيلي وعد بإجراء تحقيق.
يشار إلى أن بلجيكا هي إحدى الدول التي دعت إلى وقف إطلاق نار إنساني دائم في غزة، وانتقدت كيفية تعامل إسرائيل خلال حربها على غزة.
--(بترا)
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