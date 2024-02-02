الجمعة 02 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل

بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل
بلدية غزة تحذر من خطر فيضان بركة على مئات المنازل
حذرت بلدية غزة من خطر فيضان بركة الشيخ رضوان التي امتلأت بمياه الأمطار المختلطة بالصرف الصحي، قائلة "إننا بعد أسابيع من المناشدات نرفع درجة الخطورة لأعلى مستوى حول فيضان البركة وغرق مئات المنازل حيث بدأت البركة الممتلئة بالفيضان فعلا".اضافة اعلان
وأضافت البلدية في بيان صدر، اليوم الجمعة، يأتي ذلك بالإضافة لتدمير الاحتلال لمعظم المحولات ومولدات الكهرباء وخزان الوقود و الكوابل الكهربائية وتدمير الخط الرئيس الناقل، مما يجعل تخفيض منسوب المياه مستحيلا ويعرض حياة المواطنين لمخاطرة عالية جدا.
وطالبت بالتدخل العاجل فورا لتوفير الوقود والمواد والمعدات اللازمة الخاصة لصيانة الخطوط حيث أننا نحتاج لما يزيد عن 200 متر من المواسير ذات المواصفات الخاصة والتي لا توجد في السوق المحلي.
واشارت بلدية غزة انها غير قادرة على تخفيض منسوب المياه وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها وكل المنظمات الدولية بالتدخل من أجل إنقاذ المواطنين الذي أرهقتهم الحرب ولا يستطيعون تحمل أي مخاطر أخرى.
--(بترا)
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
"اليونيسف": نحو 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم-(وكالات)

"اليونيسف": نحو 17 ألف طفل في غزة انفصلوا عن عائلاتهم

منذ 39 دقيقة
معبر رفح- (وكالات)

مجلس الشيوخ الأميركي يخاطب بايدن بشأن مساعدات غزة

منذ 49 دقيقة
1706893627216511000

ترقب لصفقة الأسرى.. والاحتلال يواصل استهداف مستشفيات غزة

منذ1 ساعة
1706893627186510900

تدهور مروع.. معاناة غزة لن تنتهي بانتهاء العدوان

منذ1 ساعة
أميركا والصين

الصين وحرب غزة.. تباين مع واشنطن وبحث عن دور بالمنطقة

منذ1 ساعة
كتائب القسام - (أرشيفية)

القسام: أجهزنا على 15 جنديا إسرائيليا من مسافة صفر

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

إيران تتمدد والعالم عاجز

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
1706883708736141500

هل يجوز الحديث عن إبادة جماعية في غزة؟

ترجمات | منذ2 ساعة
محكمة العدل الدولية

"الغد" تنشر الترجمة الكاملة لقرار "العدل الدولية"

ترجمات |31 كانون الثاني 2024
1706350268426397800

كيف يرتبط تطوير غاز بحر غزة بالاجتياح الإسرائيلي‏ للقطاع؟

ترجمات |27 كانون الثاني 2024
إسرائيلي يوقف فلسطينيين على حائط في سياق الإذلال المنهجي الذي يمارسه كيان الاحتلال - (المصدر)

فلسطين أقل من الصفر

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
استعدادات عسكرية على الحدود اللبنانية-الإسرائيلية - (أرشيفية)

ثمة حرب أخرى يمكن أن تندلع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية

ترجمات |30 كانون الثاني 2024
مسلحان حوثيان قرب سفينة الشحن "غالاكسي ريدر" التي احتجزتها البحرية اليمنية في وقت سابق - (أرشيفية)

هل توقف الضربات الأميركية-البريطانية هجمات الحوثيين؟

ترجمات |29 كانون الثاني 2024
 
 