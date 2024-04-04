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الخميس 04 نيسان 2024
9:33 م
بلينكن: إذا لم نشهد تغييرات من إسرائيل فستكون هناك تغييرات بالسياسة الأميركية
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الخميس، إنه "إذا لم نشهد التغييرات التي نحتاج إلى رؤيتها من إسرائيل فستكون هناك تغييرات في السياسة الأميركية".
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