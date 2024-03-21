بلينكن: اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي يقترب من نقطة اتفاق

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إن التقدم في اتفاق التطبيع السعودي الإسرائيلي جيد ويقترب من نقطة اتفاق.

وأوضح بلينكن في مؤتمر صحفي جمعه بنظيره المصري سامح شكري، أن العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم.

اضافة اعلان



وذكر بلينكن، أن الدمج الإقليمي هو أحد الأسس من أجل السلام الدائم ثم تطبيع إسرائيل مع جيرانها.

وتحدث الوزير الأميركي عن اجتماعه يوم الخميس ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وحدوث نقاشات جيدة حول العمل الذي نقوم به منذ أشهر حول التطبيع، مضيفا: سنتقدم وسنصل إلى اتفاق وسيمثل فرصة تاريخية لأمتين وللمنطقة بشكل عام.

