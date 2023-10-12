بلينكن: الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل

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أكد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أن الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل.وقال بلينكن في مقابلة مع الصحفيين في قاعدة أندروز العسكرية في ولاية ماريلاند قبل مغادرته في زيارة إلى إسرائيل: "سنؤكد على الرسالة القوية التي أرسلها الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى أي دولة أو أي طرف قد يحاول استغلال الوضع الحالي، الولايات المتحدة مستعدة لردع أي طرف يفكر في شن عدوان آخر ضد إسرائيل".وأشار بلينكن إلى أن الولايات المتحدة بدأت بالفعل في تقديم مساعدة عسكرية طارئة لإسرائيل، مؤكدا أنها لن تتوقف عند هذا الحد.وتابع: "نحن مصممون على مساعدة إسرائيل بكل ما هو ضروري للدفاع عن نفسها ولضمان أمن شعبها، والمساعدات العسكرية الكبيرة التي طلبتها إسرائيل في طريقها إليها بالفعل. نتوقع أن يكون لدى إسرائيل احتياجات أخرى وطلبات أخرى، نحن نعمل عن كثب على هذا الأمر مع الكونغرس وسنواصل إرسال المساعدات لضمان حصول إسرائيل على كل ما تحتاجه".وأكد وزير الخارجية الأمريكي أن مجموعة حاملة طائرات تابعة للبحرية موجودة بالفعل في البحر الأبيض المتوسط لإظهار نية واشنطن بوضوح.وكالات