الثلاثاء 06 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: سأناقش رد حماس مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن

قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تراجع رد حماس على اتفاق الإطار وأنه سيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء.
وأكد أنه سيذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل "لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج الرهائن".اضافة اعلان
وأشار إلى أنه سيتعين القيام بكثير من العمل لكن أميركا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل لاتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى اتفاق الاطار.
وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها "الرهائن من غزة".
مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

مقتل قائد عسكري في جيش الاحتلال بمعارك غزة

منذ1 ساعة
قلافتع-1701345339

حماس: سلّمنا ردنا على الاتفاق للإخوة في قطر ومصر

منذ1 ساعة
قطر

قطر: رد حماس بشأن اتفاق الإطار يبعث على التفاؤل

منذ1 ساعة
E-1-1702287329

شركة يابانية تعتزم إنهاء تعاونها العسكري مع إسرائيل

منذ5 ساعة
17122023_105351

الفطريات تفتك بجنود الاحتلال في غزة

منذ6 ساعة
31122023_042737

المقاومة الفلسطينية تستهدف مروحية أباتشي بغزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
حريق في سفينة شحن أصيبت بصاروخ في مياه الخليج العربي - (أرشيفية)

هل تشعل التوترات الراهنة فتيل حرب عالمية ثالثة؟

ترجمات |05 شباط 2024
‏صورة أقمار صناعية لـ"مضيق باب المندب" في البحر الأحمر - (المصدر)‏

الصراع من أجل "بوابة الدموع"

ترجمات |05 شباط 2024
لم تشهد أسعار النفط العالمية ارتفاعًا رغم أزمة الشرق الأوسط - (أرشيفية)

لماذا لا تشهد أسعار النفط ارتفاعا

ترجمات |04 شباط 2024
سفينة تابعة للبحرية الأميركية تطلق صواريخ توماهوك على اليمن الذي يسيطر عليه الحوثيون، 12 كانون الثاني (يناير) – (المصدر)

حرب بايدن على اليمن‏

ترجمات |04 شباط 2024
‏رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا يتضامن مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)‏

‏هدية جنوب أفريقيا للعالم‏

ترجمات |04 شباط 2024
عملية طوفان الاقصى

"حماس" قبل وبعد "7 أكتوبر" ‏

ترجمات |03 شباط 2024
 
 