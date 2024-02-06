بلينكن: سأناقش رد حماس مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء

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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن بلاده تراجع رد حماس على اتفاق الإطار وأنه سيناقشه مع الحكومة الإسرائيلية غدا الأربعاء.وأكد أنه سيذل قصارى جهده في مناقشة اتفاق الإطار مع إسرائيل "لتجديد وتوسيع الهدنة في غزة وإخراج الرهائن".وأشار إلى أنه سيتعين القيام بكثير من العمل لكن أميركا مستمرة في الاعتقاد بإمكان التوصل لاتفاق، موضحا أن هناك الكثير من العمل يتعين القيام به للوصول إلى اتفاق الاطار.وأكد بلينكن في مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أن الولايات المتحدة ستواصل استخدام جميع الوسائل المتاحة لها للوصول إلى هدنة ممتدة يخرج خلالها "الرهائن من غزة".مضيفا أن واشنطن ملتزمة باستخدام أي هدنة لمواصلة البناء على المسار الدبلوماسي للمضي قدما نحو سلام عادل ودائم.