الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: لا يمكن أن أتخيل الفظاعة التي واجهها وائل الدحدوح

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وائل الدحدوح في وداع نجله حمزة

علّق وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الأحد، على استشهاد الصحافي حمزة الدحدوح، نجل مدير مكتب الجزيرة في قطاع غزة وائل الدحدوح، وهو نجله الثاني الذي يستشهد خلال الحرب الإسرائيلية.

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ووصف بلينكن هذا الفقدان، في رده على سؤال صحافي خلال مؤتمر مشترك مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة بأنه "مأساة لا يمكن تخيلها". وقال: "أشعر بالأسف الشديد على الخسارة التي لا يمكن تخيلها، أنا أب وأتخيل الفظائع التي يواجهها زميلكم وائل الدحدوح، ليس لمرة واحدة ولكن مرتين الآن، هذه مأساة لا يمكن تخيلها".
وواصل بلينكن: "هذا ينطبق على الكثير من الفلسطينيين الأبرياء من النساء والأطفال، والمدنيين والصحافيين وغيرهم، ولجنة حماية الصحافيين وجدت أن هناك أكثر من 70 صحافياً قُتلوا حتى الآن في غزة، وسقوط صحافي واحد هو أكثر مما يجب".
وواصل مخاطباً الصحافيين: "نضع على عاتقكم واجب جلب الحقائق إلى العالم، والآن مهمتكم أهم من أي وقت مضى"، مشيراً إلى أن "الولايات المتحدة تضغط من أجل توصيل المساعدات، وكذلك توفير الحماية للناس".

 

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