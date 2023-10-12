الخميس 12 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن: لم آت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي

57653434_101
بلينكن: لم آت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا، ولكن قوة الحضارة سوف تسود، على حد قوله. وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب إسرائيل.

من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لم يأت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل، وقال إن ما قامت به حماس أمر مروع، مضيفا أن الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.

وقال  بلينكن الخميس، إن 25 أميركيا على الأقل قُتلوا بهجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراضٍ تحتلها إسرائيل.

وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بلينكن إن واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل لتأمين إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.

اضافة اعلان


وتعهد بلينكن الخميس بدعم الولايات المتحدة "الدائم" لإسرائيل، مؤكدا على "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين والتي لا تمثلها حركة حماس الإسلامية.

وقال "قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن الولايات المتحدة موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم".


ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي.

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
غارات في غزة

شن غارات جوية واسعة على غزة

منذ10 ساعة
6527252cb5637

عباس في عمان للقاء الملك ووزير الخارجية الأمريكي

منذ12 ساعة
652737874236040be4501ae6

أمريكا توصي مواطنيها بإعادة النظر في السفر إلى إسرائيل

منذ12 ساعة
6527276f4c59b7613436d173

زيلينسكي يخطط لزيارة إسرائيل

منذ13 ساعة
20231009_193234

7 شهداء في قصف لطيران الاحتلال على غزة

منذ13 ساعة
251613

بلينكن: الولايات المتحدة ستردع أي عدوان محتمل ضد إسرائيل

منذ14 ساعة
افكار و مواقف

أمريكا..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

تسليح الأردنيين

موفق ملكاوي |اليوم

إبداع المقاومة أم فشل العدو

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

نمو ولكن!

سلامة الدرعاوي |اليوم

الكلفة الاقتصادية لحرب غزة

رعد التل |اليوم

مصر والأردن.. المخطط واحد

سميح المعايطة |اليوم
ترجمات
برج سكني شاهق أصابته القوات الإسرائيلية في مدينة غزة، تشرين الأول (أكتوبر) 2023 – (المصدر)‏

لماذا هاجمت حماس - ولماذا أخذت إسرائيل على حين غرة‏ ؟

ترجمات | منذ18 ساعة
‏إسرائيليون يحتجون في تل أبيب على إجراءات الحكومة لإضعاف القضاء - (أرشيفية)

‏الوجه الحقيقي لحركة الاحتجاج الإسرائيلية‏

ترجمات |22 آب 2023
مقاتلون من تنظيم "داعش - ولاية خراسان" - (أرشيفية)

الجهاد الأفغاني التالي جهود "طالبان" لاحتواء "داعش- خراسان"

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
‏فتاة فلسطينية بين أنقاض مبان دمرها القصف الإسرائيلي على بيت لاهيا - (أرشيفية)

‏أميركيون يكتبون عن العنصرية الإسرائيلية والتواطؤ الأميركي‏

ترجمات |10 تشرين الأول 2023
في الاحتجاجات "التجمع مطلوب"، رسم للفنان مستر فيشر - (المصدر)

لماذا تفشل الحركات الجماهيرية‏

ترجمات |09 تشرين الأول 2023
‏عمال الإنقاذ وأقارب الضحايا ينصبون خياما أمام المباني التي دمرها الفيضان في درنة، ليبيا، 18 سبتمبر 2023 - (أرشيفية)

وسائل الإعلام تتجاهل تماما دور "الناتو" الحربي في الفوضى الليبية

ترجمات |08 تشرين الأول 2023
 