بلينكن: لم آت إلى إسرائيل كوزير خارجية وإنما كيهودي

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي إن حماس شنت حربا بربرية على إسرائيل، وسيكون هناك الكثير من الأيام العصيبة أمامنا، ولكن قوة الحضارة سوف تسود، على حد قوله. وشكر نتنياهو الولايات المتحدة على وقوفها إلى جانب إسرائيل.



من جانبه، قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إنه لم يأت لإسرائيل كوزير لخارجية الولايات المتحدة فقط ولكن كيهودي فر جده من القتل، وقال إن ما قامت به حماس أمر مروع، مضيفا أن الرسالة التي أحملها لإسرائيل هي أننا سنكون دائما موجودين إلى جانبكم.



وقال بلينكن الخميس، إن 25 أميركيا على الأقل قُتلوا بهجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على أراضٍ تحتلها إسرائيل.



وفي بيان مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال بلينكن إن واشنطن تعمل عن كثب مع إسرائيل لتأمين إطلاق سراح رهائن تحتجزهم حماس.

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وتعهد بلينكن الخميس بدعم الولايات المتحدة "الدائم" لإسرائيل، مؤكدا على "التطلعات المشروعة" للفلسطينيين والتي لا تمثلها حركة حماس الإسلامية.



وقال "قد تكونون أقوياء بما يكفي للدفاع عن أنفسكم، لكن طالما أن الولايات المتحدة موجودة، فلن تضطروا إلى ذلك أبدا، سنكون دائما إلى جانبكم".





ووصل بلينكن إلى إسرائيل، في زيارة تضامن مع سلطة الاحتلال في أعقاب العملية العسكرية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى السبت الماضي.