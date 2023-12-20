بلينكن: نعمل على التوصل لهدنة إنسانية في غزة على غرار السابقة



قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مساء الأربعاء، "لا نزال نعتقد أن إسرائيل لديها التزام بالقضاء على حماس وبتقليص الضحايا المدنيين، وسنواصل التحقق من ذلك."

وأضاف بلينكن أن حل الدولتين سيتطلب من كل الأطراف اتخاذ خيارات صعبة بما في ذلك الولايات المتحدة.

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وتابع، "نعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن يحقق هدنة إنسانية في غزة، و نواصل الانخراط مع عدد من البلدان لمحاولة حل قضايا عالقة بشأن قرار مجلس الأمن عن غزة."



وأشار إلى أن الولايات المتحدة تعمل على التوصل إلى هدنة إنسانية في قطاع غزة على غرار الهدنة السابقة.



وقال بلينكن "إن الغرض من مشروع القرار الأممي تسهيل المساعدات لغزة وتوسيعها ونحن نؤيد ذلك تماما، وأن الولايات المتحدة تريد التأكد من أن قرار الأمم المتحدة يعزز جهود تقديم المساعدات إلى غزة ولا يضر بها.



وقال : "العديد من الدول تدعو إلى نهاية النزاع في غزة لكن لا أحد يطالب بنزع سلاح حماس أو تفكيك قدراتها، إذا سلمت حماس أسلحتها فإن الأزمة في غزة ستنتهي فورا، وسيكون من الجيد أن يكون هناك صوت دولي قوي يضغط على حماس للقيام بما هو ضروري لإنهاء الحرب."