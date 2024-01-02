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الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
10:03 م
بلينكن يرجىء زيارته إلى إسرائيل
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
أرجأ وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارته إلى إسرائيل ليوم الاثنين القادم، بعد أن كانت مقررة يوم الخميس.
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