بلينكن يصل أنقرة لبحث ملف غزة

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وصل قبل قليل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.