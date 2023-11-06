الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن يصل أنقرة لبحث ملف غزة

189343Image1-1180x677_d
بلينكن
وصل قبل قليل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. اضافة اعلان

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
399954

لبنان: الجيش الاسرائيلي يلقي قنابل ضوئية عن حدود بلدة ⁧عيتا الشعب

منذ 27 دقيقة
399954

وزيرة الصحة الفلسطينية: الوضع في قطاع غزة كارثي

منذ1 ساعة
مقاتلو المقاومة الفلسطينية في أحد أنفاق غزة.-(وكالات)

هل يغرق جيش الاحتلال في كمائن العنكبوت؟

منذ3 ساعة
انفجارات في قطاع غزة جراء العدوان الصهيوني على منازل المدنيين

غزة: رخصة القتل الأميركية ما تزال سارية المفعول

منذ3 ساعة
غزة تقاوم لتعيش.. عودة أفران الطين لصناعة الخبز

الغزيون يقاومون: عودة أفران الطين وعربات الدواب

منذ3 ساعة
مسيرة شهاب واحدة من الطائرات التي صنعتها المقاومة الفلسطينية في غزة-(وكالات)

حماس تستخدم أسلحة أحدثت تحولا في حرب أوكرانيا

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

هذا ما يجري في القدس أيها العرب

ماهر أبو طير |اليوم

اقصف.. اقتل.. دمر.. لن يحاسبك أحد

جهاد المنسي |اليوم

بعد العدوان.. ماذا يريد الشارع الأردني؟

نضال منصور |اليوم

كيان محتل تتكشف هشاشته

يوسف محمد ضمرة |اليوم

الغرب وحقوق الإنسان الفلسطيني.. السقوط الكبير

أحمد عوض |اليوم

في مستوى الحدث

يعقوب ناصر الدين |اليوم

ما نوع التهجير الذي تريده أميركا؟

سميح المعايطة |اليوم

الكتابة على هوامش النص

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات | منذ5 ساعة
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات | منذ5 ساعة
سيارات إسعاف في غزة

ورقة سياسة: بدائل لتوجيه سياسي بشأن السكان المدنيين في غزة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
Untitled-1‏فلسطينيون يحتمون في مخيم مؤقت للنازحين من منازلهم بسبب أوامر الإخلاء والغارات الجوية الإسرائيلية، خان يونس، جنوب غزة - (أرشيفية)

نص ‏الخطة الإسرائيلية للتطهير العرقي في غزة: الترجمة الكاملة‏

ترجمات |04 تشرين الثاني 2023
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

أميركا تساند إسرائيل.. لكنها تخشى الاحتمالات الرهيبة للحرب

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
فلسطينيان وسط الدمار الذي أحدثه قصف الكيان الصهيوني في غزة - (أرشيفية)

أهداف الحرب الإسرائيلية على غزة: "اليوم التالي"

ترجمات |03 تشرين الثاني 2023
 