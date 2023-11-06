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الإثنين 06 تشرين الثاني 2023
12:21 ص
بلينكن يصل أنقرة لبحث ملف غزة
بلينكن
وصل قبل قليل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى أنقرة حيث سيجري محادثات مع نظيره التركي هاكان فيدان اليوم الاثنين، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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