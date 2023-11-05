بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله

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يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى رام الله اليوم ، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويبحث معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.وأكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن "وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني ويبحث التطورات في قطاع غزة في إطار جولته بالمنطقة". وكالات