الأحد 05 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بلينكن يلتقي الرئيس الفلسطيني في رام الله

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بلينكن
يصل وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن إلى رام الله اليوم ، للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ويبحث معه تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

وأكد مصدر في الرئاسة الفلسطينية أن "وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني ويبحث التطورات في قطاع غزة في إطار جولته بالمنطقة". وكالات اضافة اعلان


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