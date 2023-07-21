الجمعة 21 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بمسيرات رافضة للاستيطان.. شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

1689955382237665800
قوات الاحتلال تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في كفر قدوم - (وكالات)
القدس المحتلة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاماً) استشهد متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله بالضفة الغربية.اضافة اعلان
وأضافت الوزارة أن طواقمها نقلت إلى المستشفى الاستشاري في القرية جريحين بحالة خطرة، أصيبا برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.
وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت من وسط القرية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاستيطان ومصادرة الأراضي.
واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في المسيرة، وقامت بتفريقهم وسد مداخل القرية، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.
وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، إلى المستشفى الاستشاري في القرية.
عشرات الإصابات
كما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، امس، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان الضفة الغربية.
وخرجت مسيرات منددة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة، وبيت أمر بمحافظة الخليل، وأم صفا غربي رام الله.
وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.
وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.
كما، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي انطلقت تنديداً بالتمدد الاستيطاني على أراضي البلدة.
وأفاد الناطق باسم الفعالية مراد شتيوي: "إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لوقوع 3 إصابات بين صفوف الشبان عولجوا ميدانيا.
وأضاف شتيوي: "إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل الاهالي وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان فيما نصب آخرون كميناً في منزل مهجور دون تسجيل اعتقالات أو إصابات بالرصاص الحي".
وأكد شتيوي: اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه محيط مسجد عمر بن الخطاب رغم دفعهم بتعزيزات كبيرة من الجنود".
وأشار شتيوي: إلى أن المسيرة انطلقت بعد أداء المتظاهرين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب.
 مدينة القدس المحتلة
وفي مدينة القدس، اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين في بلدة سلوان خلال احتجاج على قرارات إسرائيلية بهدم منازل في البلدة.
كما وثقت مشاهد مصورة لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مصلين مقدسيين في خيمة الاعتصام بحي البستان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.
وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المصلين، ورشّتهم بالمياه العادمة، واعتدت عليهم بالضرب.
وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، مؤخرًا، الفلسطيني نضال الرجبي بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان، ضمن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة.
تعليقا على ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مهاجمة قوات الاحتلال للمعتصمين في خيمة حي البستان وإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم ورشهم بالمياه العادمة خلال أدائهم صلاة الجمعة، جريمة وحشية.
وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي إن ما قامت به قوات الاحتلال اعتداء على حرية العبادة، ضمن مخططات الحرب الدينية التي يشنها على شعبنا بكل صلف وهمجية.
كما اعتبرها جريمة جديدة ضمن مخططات الاحتلال الخبيثة الرامية لتهجير أهلنا في القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، محملا الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.
وشدد حمادة على أن عدوان الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا في الصمود والثبات ومواجهة مخططاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولن يستطيع زعزعة إيمان شعبنا في حقه في المقاومة حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.
ودعا أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ضرورة نصرة أهلنا في القدس، وإلى فضح جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة وانتهاكاتهم للقوانين والمواثيق الدولية كأبسط مقتضيات العدالة ونصرة القضية الفلسطينية على طريق الخلاص من الاحتلال.
وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصى
أدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين.
وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين وفحصت هويات الشبان.
وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى.
وأشاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين بالتآخي خاصة عند اجتياح الاحتلال لمدينة جنين، قائلا: "عند إجبار الاحتلال لمجموعة من العائلات على ترك منازلهم قام مجتمع المرابطين باحتضان أبناء المدينة والمحافظة".
ولفت إلى أن الدعوات لجماعة الهيكل المزعوم بتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى باطلة، وخاطبهم بقوله: "خاب ظنكم وخاب سهمكم، ونذكركم بمعركة البوابات الإلكترونية ودفاع المقدسيين عن المسجد الأقصى وانتصارهم على إرادة الاحتلال".-(وكالات)
WhatsApp Image 2023-07-20 at 2.41.28 PM

بعد حرق القرآن.. العراق تقرر طرد السفيرة السويدية 20 تموز 2023

image

عطل مفاجئ يصيب واتساب حول العالم 19 تموز 2023

64b81ef64c59b77c2d2d523e

البنتاغون يعلن عن حزمة مساعدات جديدة لأوكرانيا 19 تموز 2023

64b828d54c59b7778f02179f

الرئيس الروسي يحدد شرطا واحدا لعودة روسيا إلى صفقة الحبوب 19 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
السويد

"الإساءة للمصحف".. مظاهرات بالعراق وطرد للسفيرة السويدية وغضب عربي وإسلامي

منذ1 ساعة
جنود الاحتلال خلال اقتحامات سابقة للمسجد الأقصى-(وكالات)

آلاف الجنود من الاحتلال يهددون بترك الخدمة الاحتياطية

منذ1 ساعة
جيش الاحتلال

استشهاد طفل فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة برام الله

منذ4 ساعة
64ba687109491

المئات يتظاهرون في بغداد احتجاجاً على تدنيس القرآن

منذ9 ساعة
180957

العراق يطرد السفيرة السويدية ويعيد القائم بالأعمال من سفارته في ستوكهولم

20 تموز 2023
1689864774926901100

بدم بارد.. الاحتلال يسرق فرحة 23 شابا فلسطينيا "بالتوجيهي"

20 تموز 2023
افكار و مواقف

هل خسرت روسيا حرب أوكرانيا؟

د. محمد حسين المومني |اليوم

شابان عربيان يحلمان

إبراهيم جابر إبراهيم |اليوم

قوات دولية لمكافحة التغير المناخي

خالد دلال |اليوم
ترجمات
1689856154246610200

سياسة التعطيش الإسرائيلية في الضفة الغربية

ترجمات | منذ1 ساعة
‏مقاومون فلسطينيون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين، 19 حزيران (يونيو) 2003 - (أرشيفية)

‏جنين ليست سوى البداية: هل دفن الفلسطينيون أخيرا أشباح الماضي؟‏

ترجمات |19 تموز 2023
فاغنر

‏لماذا لن تختفي "فاغنر" في أي وقت قريب‏

ترجمات |19 تموز 2023
‏متسوقون يتجولون في البازار الكبير في اسطنبول، تركيا - (أرشيفية)

مصاعب حقيقية أمام الحكومة التركية الجديدة

ترجمات |18 تموز 2023
Untitled-1

أزمة الضواحي والمهاجرين في السينما الفرنسية

ترجمات |17 تموز 2023
33

إعادة تقييم لحكومة نتنياهو بدأت في الولايات المتحدة الآن

ترجمات |17 تموز 2023
 