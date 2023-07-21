بمسيرات رافضة للاستيطان.. شهيد وعشرات الإصابات برصاص الاحتلال بالضفة

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القدس المحتلة - قالت وزارة الصحة الفلسطينية إن الشاب محمد فؤاد البايض (17 عاماً) استشهد متأثرا بجروح حرجة إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية أم صفا شمال رام الله بالضفة الغربية.وأضافت الوزارة أن طواقمها نقلت إلى المستشفى الاستشاري في القرية جريحين بحالة خطرة، أصيبا برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، قبل أن يعلن الأطباء عن استشهاد أحدهما.وكانت قوات الاحتلال قد قمعت مسيرة سلمية انطلقت من وسط القرية عقب صلاة الجمعة للتنديد بالاستيطان ومصادرة الأراضي.واندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي أطلقت قنابل الصوت والغاز تجاه المشاركين في المسيرة، وقامت بتفريقهم وسد مداخل القرية، ومنعت السكان من الدخول أو الخروج منها.وعلى إثر ذلك، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان عن وصول إصابتين خطيرتين برصاص الاحتلال الحي في الرأس والبطن، إلى المستشفى الاستشاري في القرية.عشرات الإصاباتكما أصيب عشرات الفلسطينيين بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، امس، جراء تفريق الجيش الإسرائيلي مسيرات منددة بالاستيطان الضفة الغربية.وخرجت مسيرات منددة بالاستيطان في الأراضي الفلسطينية ببلدات بيت دجن وبيتا وقريوت بمحافظة نابلس، وكفر قدوم بمحافظة قلقيلية شمال الضفة، وبيت أمر بمحافظة الخليل، وأم صفا غربي رام الله.وأشعل المشاركون في الاحتجاجات إطارات سيارات تالفة، ونددوا بالاستيطان والانتهاكات الإسرائيلية.وقال شهود عيان إن جيش الاحتلال استخدم الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع.كما، أصيب 3 شبان بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية شرق قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة، والتي انطلقت تنديداً بالتمدد الاستيطاني على أراضي البلدة.وأفاد الناطق باسم الفعالية مراد شتيوي: "إن جنود الاحتلال اعتدوا على المشاركين في المسيرة باستخدام الرصاص المعدني المغلف بالمطاط ما أدى لوقوع 3 إصابات بين صفوف الشبان عولجوا ميدانيا.وأضاف شتيوي: "إن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح منازل الاهالي وأطلقوا الرصاص الحي باتجاه الشبان فيما نصب آخرون كميناً في منزل مهجور دون تسجيل اعتقالات أو إصابات بالرصاص الحي".وأكد شتيوي: اندلاع مواجهات عنيفة بين جنود الاحتلال والشبان الذين تصدوا لهم بالحجارة ومنعوا تقدمهم باتجاه محيط مسجد عمر بن الخطاب رغم دفعهم بتعزيزات كبيرة من الجنود".وأشار شتيوي: إلى أن المسيرة انطلقت بعد أداء المتظاهرين لصلاة الجمعة في مسجد عمر بن الخطاب بمشاركة المئات من أبناء البلدة وعدد من المتضامنين الأجانب.مدينة القدس المحتلةوفي مدينة القدس، اعتدت شرطة الاحتلال على عدد من الفلسطينيين في بلدة سلوان خلال احتجاج على قرارات إسرائيلية بهدم منازل في البلدة.كما وثقت مشاهد مصورة لحظة اعتداء قوات الاحتلال على مصلين مقدسيين في خيمة الاعتصام بحي البستان جنوب المسجد الأقصى المبارك، أثناء أدائهم صلاة الجمعة.وقالت مصادر محلية إن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط وقنابل الصوت صوب المصلين، ورشّتهم بالمياه العادمة، واعتدت عليهم بالضرب.وكانت سلطات الاحتلال قد أخطرت، مؤخرًا، الفلسطيني نضال الرجبي بهدم منزله في حي البستان ببلدة سلوان، ضمن سياسة التهجير القسري للفلسطينيين من القدس المحتلة.تعليقا على ذلك أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مهاجمة قوات الاحتلال للمعتصمين في خيمة حي البستان وإطلاق النار وقنابل الغاز عليهم ورشهم بالمياه العادمة خلال أدائهم صلاة الجمعة، جريمة وحشية.وقال الناطق باسم الحركة عن مدينة القدس محمد حمادة في تصريح صحفي إن ما قامت به قوات الاحتلال اعتداء على حرية العبادة، ضمن مخططات الحرب الدينية التي يشنها على شعبنا بكل صلف وهمجية.كما اعتبرها جريمة جديدة ضمن مخططات الاحتلال الخبيثة الرامية لتهجير أهلنا في القدس وتصفية الوجود الفلسطيني في المدينة، محملا الاحتلال وحكومته الفاشية المسؤولية الكاملة عن تبعاتها.وشدد حمادة على أن عدوان الاحتلال لن يكسر إرادة شعبنا في الصمود والثبات ومواجهة مخططاته في القدس والمسجد الأقصى المبارك، ولن يستطيع زعزعة إيمان شعبنا في حقه في المقاومة حتى تحقيق النصر والتحرير والعودة.ودعا أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم إلى ضرورة نصرة أهلنا في القدس، وإلى فضح جرائم الاحتلال ومحاسبة قادته على جرائمهم المستمرة وانتهاكاتهم للقوانين والمواثيق الدولية كأبسط مقتضيات العدالة ونصرة القضية الفلسطينية على طريق الخلاص من الاحتلال.وتشهد عدة مناطق في الضفة فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في الأقصىأدى عشرات آلاف المصلين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك، رغم العراقيل التي فرضتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين.وانتشرت قوات الاحتلال في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة والمسجد الأقصى، ونصبت السواتر الحديدية وأوقفت المصلين وفحصت هويات الشبان.وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس بأن 50 ألف مصل أدوا صلاة الجمعة في الأقصى.وأشاد مفتي القدس الشيخ محمد حسين بالتآخي خاصة عند اجتياح الاحتلال لمدينة جنين، قائلا: "عند إجبار الاحتلال لمجموعة من العائلات على ترك منازلهم قام مجتمع المرابطين باحتضان أبناء المدينة والمحافظة".ولفت إلى أن الدعوات لجماعة الهيكل المزعوم بتكثيف الاقتحامات للمسجد الأقصى باطلة، وخاطبهم بقوله: "خاب ظنكم وخاب سهمكم، ونذكركم بمعركة البوابات الإلكترونية ودفاع المقدسيين عن المسجد الأقصى وانتصارهم على إرادة الاحتلال".-(وكالات)