بمشاركة رئيس البلاد.. تظاهرة ضخمة مؤيدة لفلسطين في كوبا

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قاد الرئيس الكوبي ميغيل دياز كانيل أمس الخميس تظاهرة ضخمة في هافانا دعما للفلسطينيين وجهت خلالها انتقادات للولايات المتحدة بسبب دعمها لإسرائيل.وتولى الرئيس الكوبي محاطا بزوجته ليز كويستا ورئيس الوزراء مانويل ماريرو قيادة التظاهرة التي انطلقت بدعوة من "الشباب الشيوعي" وجرت في ماليكون، الخط الساحلي في هافانا حيث تقع السفارة الأميركية.وخلال ساعة تقريبا لوح المتظاهرون بأعلام فلسطين وبلافتات كتب عليها "فلسطين حرة" و"لا للإبادة الجماعية. تحيا فلسطين".وشارك في هذا التجمع "أكثر من 100 ألف شخص من سكان هافانا" حسب إحصاء لوزارة الداخلية نشر على منصة إكس.ودعي الطلاب وموظفو الشركات العامة إلى المشاركة في هذه المسيرة التي نظمت خلال زيارة يجريها للعاصمة الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان إيمون غيلمور. وكالات