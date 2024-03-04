بن غفير يثير أزمة جديدة بشأن المسجد الأقصى في شهر رمضان

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طالب إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي المتطرف، الأحد، الشرطة الإسرائيلية بتحديد أعداد المصلين في المسجد الأقصى والسماح لبضعة آلاف فقط بالدخول للمسجد خلال شهر رمضان.وقالت صحيفة "معاريف" إنّه "قبل قرابة أسبوع واحد من بدء شهر رمضان، يطالب بن غفير، مفوّض الشرطة كوبي شبتاي، بالسماح لبضعة آلاف فقط من المسلمين بالدخول إلى المسجد الأقصى خلال هذا الشهر".وأشارت "معاريف" إلى أن بن غفير قال لشبتاي في اجتماع، الأحد: "الصواب تحديد عدد المصلين في المسجد الأقصى حتى تكون الشرطة على أتم الاستعداد وقادرة على الرد بسرعة على أي اضطرابات".وأضافت الصحيفة: "يتوقع أن يجري رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، نقاشاً إضافياً، حول مسألة القيود في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بمشاركة بن غفير وشاتاي ومسؤولين في جهاز الشاباك والجيش الإسرائيلي".وخلال الشهر الأخير، أعربت الأجهزة الأمنية في إسرائيل عن اعتراضها على عزم بن غفير، منع دخول الفلسطينيين من الضفة إلى المسجد الأقصى في رمضان وتقييد دخول فلسطيني القدس و48، محذرةً من انعكاس ذلك تفجراً في الأوضاع في الضفة الغربية والقدس.وكان الحديث عن تقييد دخول المصلين الفلسطينيين إلى الأقصى خلال رمضان قد أثار استنكاراً واسعاً محلياً وعربياً، نظراً لمكانة المسجد لدى المسلمين.