بن غفير يرد على انتقادات واشنطن

اضافة اعلان

رفض وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، اليوم الأربعاء، انتقادات واشنطن لتصريحاته المتعلقة بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة نحو دول أخرى، معتبراً أن ذلك مصلحة لإسرائيل.وقال بن غفير في تغريدة عبر موقع "إكس": "نقدر حقاً الولايات المتحدة الأمريكية ولكن مع كل الاحترام الواجب، فإننا لسنا نجمة أخرى على العلم الأمريكي".وأضاف: "الولايات المتحدة هي أفضل صديق لنا، ولكن قبل كل شيء سنفعل ما هو الأفضل لدولة إسرائيل".وتابع: "هجرة مئات الآلاف من غزة ستسمح لسكان القطاع بالعيش في أمان وحماية جنود الجيش الإسرائيلي"، وفق تعبيره.ووجهت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، انتقادات لتصريحات الوزيرين الإسرائيليين بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير الداعية لإعادة توطين الفلسطينيين خارج قطاع غزة.وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن الحكومة الإسرائيلية أكدت لها مراراً أن مثل هذه التصريحات لا تعكس سياستها، مضيفة "يجب أن تتوقف فوراً".ودعا الوزيران الإسرائيليان لتشجيع هجرة سكان غزة، باعتباره "الحل الصحيح والعادل والأخلاقي والإنساني" للأزمة في قطاع غزة.