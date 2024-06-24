 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يرد على نتنياهو بشأن الاستيطان في غزة

وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
صرح وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير بأن الاستيطان في غزة سيكون واقعيا لو أرادت "تل أبيب" ذلك، ردا على تصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بشأن الاستيطان الإسرائيلي في قطاع غزة.اضافة اعلان

وقال "بن غفير" في منشور على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي: "إن أردنا ذلك (الاستيطان في غزة) فسيكون أمرا واقعيا".

وكان نتنياهو أشار إلى أن "تل أبيب" تريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين، مؤكدا أن إعادة الاستيطان إلى غزة ليست أمرا واقعيا.

وقال نتنياهو: "أنا أعرف أن هناك الكثير من الذين يدعمون إعادة الاستيطان في قطاع غزة؛ لكني واقعي، وأرى أن ذلك الأمر غير واقعي".

وسبق أن صرح رئيس لجنة الأمن القومي وعضو الكنيست تسفيكا فوغل، بأن الحرب على قطاع غزة يجب أن تنتهي بعودة "الاستيطان اليهودي" في جميع أنحاء القطاع، الأمر الذي لقي إجماع مختلف تيارات معسكر اليمين التي تستحوذ على الخارطة السياسية في "إسرائيل".

وأقر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الأحد، بـ"فشل" خطة الاحتلال المتمثلة بإدارة قطاع غزة من قبل العشائر "المحلية".

وقال نتنياهو في حديثه عن خططه في قطاع غزة بعد الحرب العدوانية المستمرة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023: "نريد إنشاء إدارة مدنية بالتعاون مع فلسطينيين محليين؛ وخطتنا لمنح عائلات وعشائر فلسطينية في غزة للسيطرة على القطاع فشلت، والآن نعمل خطة أخرى لن أكشف عنها".

وجدد التأكيد على رفضه وقف الحرب والعدوان العسكري في قطاع غزة. منوهًا إلى احتمالية شنّ حرب جديدة في شمال فلسطين المحتلة.

وقال نتنياهو في تصريحات صحفية لـ "القناة 14" العبرية: "لست مستعدا لوقف الحرب (في غزة) قبل القضاء على حماس"، مبينًا أن "مرحلة القتال الشديد في غزة على وشك الانتهاء".

وتابع: "لست مستعدًا لإبقاء الوضع على حاله في الشمال ونجري استعداداتنا لكن لا يمكنني الخوض في تفاصيل خططنا".

وأردف: "نخوص حربا على 7 جبهات مع حماس وحزب الله والحوثيين والمليشيات العراقية والسورية والضفة الغربية وإيران".

وأقرّ بأن "إعادة الاستيطان إلى غزة ليس أمرًا واقعيًا"، مستطردًا: "وأيضًا أنا غير مستعد لإقامة دولة فلسطينية ولن أسمح بتسليم غزة للسلطة الفلسطينية".

وحول العدوان في الضفة الغربية، ادعى نتنياهو: "لا نغفل إمكانية حدوث هجوم في الضفة الغربية مماثل لما حدث في 7 أكتوبر ونحن مستعدون لذلك".

وعن الأحداث والتصعيد شمال فلسطين المحتلة مع المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله"، صرح نتنياهو قائلا: "ملزمون بإعادة سكان الشمال (مستوطنات الجليل وشمال فلسطين) وبعد انتهاء العملية في رفح سنرسل القوات للشمال (الحدود الفلسطينية اللبنانية)".

واستكمل: "المرحلة القوية في الحرب على وشك الانتهاء مع انتهاء العملية في رفح. لذلك، سيتم نقل القوات إلى الشمال".

ولفت إلى أن الولايات المتحدة الأميركية أوقفت تدفق الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي "بشكل دراماتيكي"، مؤكدًا: "يمكن مواصلة الحرب بما لدينا، لكن نفضل الحصول على مزيد منها".

وحول التحقيق في الفشل الذريع لأحداث 7 أكتوبر، قال نتنياهو إنه لا يدعم تشكيل لجان تحقيق خلال الحرب، وذلك لـ"منع إهدار الموارد".

وأشار إلى أن التحقيقات الداخلية التي شرعت بها بعض المؤسسات؛ بما في ذلك في الجيش، تهدف إلى تجنب الملاحقة القضائية الدولية.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
نزوح فلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه

الاحتلال يبحث قرار الحكم في شمال غزة.. والعشائر ترد

منذ4 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يتراجع عن قرار مهم يتعلق بالحرب على غزة

منذ7 ساعة
جيش الاحتلال

الاحتلال يراوغ من جديد بشأن حرب غزة

23 حزيران 2024
وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير - (أرشيفية)

بن غفير يطالب نتنياهو بالانضمام لمجلس الحرب

10 حزيران 2024
اقرأ أيضا
الحوثيون يشنون هجمات على السفن المبحرة قبالة سواحل البلاد نصرة لغزة

إصابات وأضرار باستهداف الحوثيين سفينة ترانز ورلد نافيغيتر

منذ3 ساعة
هجوم صاروخي - (أرشيفية)

قتلى وجرحى إسرائيليون بهجوم صاروخي من حزب الله

منذ3 ساعة
نزوح فلسطينيين من شمال غزة إلى جنوبه

الاحتلال يبحث قرار الحكم في شمال غزة.. والعشائر ترد

منذ4 ساعة
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نتنياهو يتراجع عن قرار مهم يتعلق بالحرب على غزة

منذ7 ساعة
1719173799604

الصحة السعودية: 1301 حالة وفاة بموسم حج هذا العام

منذ9 ساعة
جيش الاحتلال

هل تعيد مناشدات الاحتلال تدفق الأسلحة الأميركية لآلة القتل الصهيونية في غزة؟

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

صدامات نتنياهو التي لا تنتهي

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

5 نقاط أساسية في الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

شراء الوقت

جهاد المنسي |اليوم

حديث الناس

يعقوب ناصر الدين |اليوم
ترجمات
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات | منذ12 ساعة
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات | منذ15 ساعة
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
مظاهرة تضامنية مع الشعب الفلسطيني نظمتها نقابات عمال فرنسية، تولوز، 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

"تمجيد الإرهاب": فزّاعة الملاحقات القضائية في فرنسا

ترجمات |14 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد

النشامى يهزم الأخضر 12 حزيران 2024

حمزة حجاج -النشامى يهزم الأخضر
 