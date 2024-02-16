الجمعة 16 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بن غفير يطالب بمنع دخول الفلسطينين من الضفة للحرم القدسي

وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
وزير الأمن الإسرائيلي إيتمار بن غفير - (أرشيفية)
 نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بحظر دخول فلسطينيي الضفة للحرم القدسي، مشيرة إلى أن الشاباك والجيش يحذران من هذه السياسة.اضافة اعلان
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