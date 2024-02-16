بن غفير يطالب بمنع دخول الفلسطينين من الضفة للحرم القدسي

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نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مصادر أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير يطالب بحظر دخول فلسطينيي الضفة للحرم القدسي، مشيرة إلى أن الشاباك والجيش يحذران من هذه السياسة.