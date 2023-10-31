الثلاثاء 31 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بوتين: "العين تدمع لصور الأطفال القتلى في غزة"

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بوتين
قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الإثنين، إن "الأحداث المروعة" في قطاع غزة "لا يمكن تبريرها"، وأضاف أن "العيون تدمع" عندما ترى صور "أطفال قتلى وملطخين بالدماء".اضافة اعلان

وقرر بوتين عقد اجتماع موسع مساء الاثنين لبحث الوضع في داغستان عقب اقتحام مطار محج قلعة، وما وصفه المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بـ"التدخل الخارجي".

بدأ بوتين حديثه بالحديث عن الوضع في إسرائيل وغزة، قائلاً: "نرى أنه في الشرق الأوسط، بدلاً من معاقبة الإرهابيين والمجرمين، بدأوا في الانتقام على مبدأ المسؤولية الجماعية".

وأضاف بوتين: "إننا نرى أحداثًا مروعة في قطاع غزة حيث يُقتل مئات الآلاف من الأبرياء، وليس لديهم مكان يهربون إليه للاختباء من القصف. إن هذا لا يمكن تبريره".

وتابع: "عندما تنظر إلى الأطفال القتلى والدماء ومعاناة كبار السن والنساء وموت الأطباء - تنقبض قبضات يدك وتدمع عيونك. لكن العواطف غير مقبولة، علينا أن نفهم من يقف وراء المأساة في الشرق الأوسط وأجزاء أخرى من العالم، ومن ينظم الفوضى القاتلة، ومن يستفيد منها".

وقال الرئيس الروسي إنه يعتقد أن السبيل لحل الصراع بين إسرائيل وغزة هو إنشاء "دولة فلسطينية كاملة السيادة".

وأضاف: "مفتاح حل الصراع في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة السيادة". وكالات 
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