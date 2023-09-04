بوتين بلقائه مع أردوغان يجدد شروط روسيا لإعادة اتفاق تصدير الحبوب؟

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روسيا - جدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شروط موسكو للعودة لاتفاق تصدير الحبوب الاوكرانية، مؤكدا أن التصدير سيعود بمجرد رفع العقوبات الغربية عن نقل الحبوب والأسمدة الروسية.حديث بوتين جاء خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في سوتشي أمس، مؤكدا أن الغرب خدع روسيا بشأن الأهداف الإنسانية لمبادرة البحر الأسود.وأشار إلى أن موسكو أُجبرت على الخروج من الاتفاقية؛ لأن الدول الغربية فرضت عقوبات عليها.ولفت بوتين إلى أن روسيا قريبة من الانتهاء من عقود تتيح نقل مليون طن من الحبوب إلى 6 دول أفريقية، مضيفا أن مبادرة البحر الأسود ليست بديلا للمسار التركي القطري بشأن إيصال الحبوب للدول المحتاجة، بل هي آلية إضافية.وشدد بوتين على أن ممرات الحبوب يجب ألا تُستخدم لأغراض عسكرية، مضيفا أن خطوط أنابيب الغاز الروسية إلى تركيا تتعرض لهجوم مستمر.من جانبه، أكد الرئيس أردوغان ضرورة مواصلة العمل باتفاقية شحن الحبوب عبر البحر الأسود، ومعالجة ما يشوبها من نواقص. وأضاف أردوغان أنه من الضروري إيجاد حُزمة جديدة للاتفاق عليها مع الجانب الروسي والأمم المتحدة، مشيرا إلى أن المقترحات البديلة المطروحة لمبادرة الحبوب، لم تقدم نموذجا مستداما وآمنا.وأكد ضرورة قيام أوكرانيا بتخفيف حدة نهجها ليصبح بالإمكان اتخاذ خطوات مشتركة مع روسيا بشأن المبادرة. ونادى بضرورة إرسال المزيد من الحبوب إلى أفريقيا بدلا من الدول الأوروبية.وأشار أردوغان إلى أن دولة قطر تقدم بالفعل مساعدات مالية وتمويلا بشكل خاص لنقل السفن للدول الأفريقية.وكان الهدف من زيارة أردوغان لروسيا إقناع بوتين بالعودة إلى مبادرة حبوب البحر الأسود، بعد انسحاب موسكو منها في تموز (يوليو) الماضي، لينتهي بذلك الاتفاق الذي استمر عاما وسمح بالتصدير الآمن للحبوب من المواني الأوكرانية.وبشأن الحرب مع أوكرانيا، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مجددا "إخفاق" الهجوم المضاد الذي بدأه الجيش الأوكراني بداية حزيران (يونيو) الماضي، وأتاح له استعادة السيطرة على بعض البلدات.وأضاف بوتين "هذا ليس خطأ، إنه إخفاق. في أي حال، ذلك هو الوضع اليوم بالضبط"، وتابع: "سنرى ما سيحصل لاحقا، لكنني آمل أن يبقى الأمر على هذا النحو".في سياق آخر، قال بوتين حول تأسيس مركز للغاز الطبيعي في تركيا، إن شركة "غاز بروم" قدمت خريطة الطريق لشركة "بوتاش" التركية، والآن حان دور تأسيس مجموعة عمل مشتركة، حسب تعبيره.وشدد على أن روسيا "ستكون دوما الشريك الأكبر والأكثر مسؤولية بجانب تركيا، حول ما يخص الغاز الطبيعي".ويأتي لقاء الزعيمين وهو الأول بينهما منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي وسط توتر متزايد في منطقة البحر الأسود أعقب إنهاء روسيا العمل باتفاق أتاح لسفن شحن تصدير الحبوب الأوكرانية عبر ممر بحري آمن، مشترطة أخذ مصالحها في الاعتبار لإعادة العمل بها.وكان وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زار موسكو الأسبوع الماضي للتحضير لزيارة أردوغان ولقائه ببوتين، مؤكدا أهمية إعادة العمل بالاتفاقية لاستعادة الاستقرار.في حين طالب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بالحصول على ضمانات مع نتائج ملموسة تدخل حيز التنفيذ، مشيرا إلى أن بلاده لن تكتفي بالوعود بشأن صادراتها الزراعية.وكان المتحدث الرسمي باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، قال إن أردوغان سينقل على الأرجح إلى الرئيس الروسي كوسيط يتحدث مع كل من موسكو وكييف مواقف شركاء الأتراك في الغرب ومقترحاتهم لتسوية الأزمة الأوكرانية، بحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية.وأضاف بيسكوف أنه من المقرر "مناقشة قضايا مواصلة تطوير التعاون الثنائي المتبادل المنفعة، فضلا عن القضايا الدولية الراهنة"، ومن بينها التسوية السورية، كما توقع أن تكون المواضيع الرئيسية للمفاوضات مع بوتين بالنسبة لأردوغان بشكل عام هي سبل التسوية السلمية للنزاع بين روسيا وأوكرانيا وصفقة الحبوب.وكان مصدر تركي مسؤول مشارك في المفاوضات قال أن "هذه المفاوضات بين الزعيمين بالغة الأهمية. فيما يتعلق بالمبادرة (مبادرة حبوب البحر الأسود)، مضيفا أنه سيتم خلال زيارة أردوغان بحث الخطوات اللاحقة بشأن هذا الموضوع، معربا عن تخوف تركيا حيال ارتفاع أسعار الحبوب في الأسواق العالمية، لذا فإن كافة التفاصيل، وكل التصريحات والاتفاقات ستكون مهمة جدا".-(وكالات)