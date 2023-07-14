الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بوتين: عرضت على مقاتلي فاغنر فرصة الانضمام للجيش

64b0b0bc47c03
بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في مقابلة نُشرت في وقت متأخر من الخميس، إنه عرض على مقاتلي مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة فرصة لمواصلة الخدمة داخل الجيش الروسي النظامي.اضافة اعلان
وقال بوتين في مقابلة مع صحيفة كوميرسانت الروسية إن هذا كان ضمن عروض عدة قدمها في اجتماع مع أكثر من 30 من المقاتلين ومؤسس المجموعة يفغيني بريغوجين أواخر الشهر الماضي بعد خمسة أيام من قيام فاغنر بتمرد فاشل ضد كبار قيادات الجيش الروسي.
وبموجب العرض، سيبقى المقاتلون تحت قيادة قائدهم الحالي.
وقال أيضا إن الأمر متروك للبرلمان الروسي والحكومة لمناقشة الإطار القانوني للمجموعات العسكرية الخاصة.
وقالت كوميرسانت إن بوتين تحدث عن لقاء 35 من مقاتلي فاغنر وبريغوجن في الكرملين وعرض عليهم خيارات للمستقبل، منها البقاء تحت قيادة قائدهم 16 شهرا.
ونقلت كوميرسانت عن الرئيس قوله "كان بإمكانهم جميعا التجمع في مكان واحد ومواصلة خدمتهم... ولن يتغير شيء. كان سيقودهم نفس الشخص الذي كان قائدهم الفعلي طوال ذلك الوقت".
ونظرا لأن بوتين هو القائد العام للجيش، بدا أنه يشير ضمنيا إلى أنهم سيبقون داخل الجيش الروسي، على الرغم من أنه لم يقل ذلك صراحة.
ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله "أومأ كثيرون منهم برأسهم عندما قلت هذا".
غير أنها قالت إن بريغوجن لم يوافق.
ونقلت كوميرسانت عن بوتين قوله "بريغوجين.. قال بعد الاستماع: لا .. الصبية لن يوافقوا على مثل هذا القرار".
لعب مقاتلو فاغنر دورا رئيسا في تقدم الجيش الروسي في شرق أوكرانيا وكانوا القوة الدافعة في الاستيلاء على مدينة باخموت في أيار/مايو بعد شهور من المعارك.
لكن بريغوجن اتهم الجيش مرارا بعدم دعم رجاله، وسيطر مقاتلو فاغنر الساخطين على سلوك وزارة الدفاع في الحرب على مدينة روستوف الجنوبية في 23 حزيران/يونيو وبدأوا التحرك نحو موسكو.
وأوقفوا تقدمهم في اليوم التالي بعد أن عُرض عليهم صفقة يمكن بموجبها إعادة توطينهم في روسيا البيضاء مع بريغوجن. وتم إسقاط أي فكرة لتوجيه التهم ضد بريغوجن.
وقال بوتين للصحيفة "فاغنر لا وجود لها... لا وجود لقانون خاص بالمنظمات العسكرية الخاصة".
رويترز
33KV8LW-preview

"فاغنر" تسلم عتادها للجيش الروسي 12 تموز 2023

Iraq_Sweden_Protest_44977

جدل حرق القرآن يصل للأمم المتحدة 12 تموز 2023

روسيا وأمريكا

موسكو: ذخائرنا العنقودية أكثر فاعلية من التي لدى واشنطن 11 تموز 2023

مجلس الأمن

مجلس الأمن يفشل في تمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود لسوريا 11 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
1689312786242 (1)

واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية

منذ2 ساعة
243720

بوتين: الغرب أراد اندلاع حرب أهلية في روسيا

26 حزيران 2023
_130113610_0157daad-de13-466e-814b-4a21705a50e4

بوتين يتحدث بعد انتهاء أزمة فاغنر عن "أولويته القصوى"

25 حزيران 2023
RTSJHJXV-1684847795

واشنطن تؤجل إصدار قرارات تستهدف "فاغنر"

24 حزيران 2023
اقرأ أيضا
1689312786242 (1)

واشنطن تسلّم الجيش الأوكراني قنابل عنقودية

منذ2 ساعة
AP23120119442599-1682856944

بايدن مازحا: أوكرانيا ستلتحق بالناتو بعد ساعة وعشرين دقيقة

12 تموز 2023
اوكرانيا وحلف الناتو

"الناتو" يتوعد روسيا بأن أي استخدام لـ"النووي" ضد الحلف سيغير طبيعة النزاع

12 تموز 2023
1689176861772029900

على وقع زيارة عباس لجنين.. معول الاحتلال يطال 38 منزلا بالضفة والقدس

12 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-12 at 6.38.01 PM

السعودية.. بعد جهود في الحفر استمرت 27 ساعة لانقاذ شخص كانت النتيجة صادمة

12 تموز 2023
RBLNSKQQCS

الجيش الإسرائيلي يعلن تفاصيل استهداف عناصر حزب الله

12 تموز 2023
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 