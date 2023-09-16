السبت 16 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بوتين وكيم تجمعهما المصالح.. والعقوبات الغربية عززت تعاونهما العسكري

بوتين وكيم
بوتين وكيم
عواصم - روسيا وكوريا الشمالية بلدان تعرضا لعقوبات ونبذ دولي بسبب العقوبات التي ما انفكت تفرض على هذين البلدين، والتي تنامت واتسعت مع بدء روسيا الحرب على أوكرانيا، ما يسر وسهل طريق التقارب بين الزعيمين فلاديمير بوتين وكيم جونغ أون.اضافة اعلان
ورغم حذر الزعيمين في أعقاب الزيارة التي قام بها كيم لروسيا من الإعلان عن كل النوايا للتعاون العسكري، الا أن تصريحاتهما والمسؤولين في البلدين تبدي أنهما غير عابئين بالتهديدات من عدد من الدول وبشكل خاص الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية واليابان.
وقد أثارت الزيارة قلق تلك الدول التي عبرت في أكثر من تصريح لمسؤوليها خلال الأيام الماضي عن مخاوف من أن يؤدي تواصل البلدان إلى تمكين كيم من الوصول إلى بعض الصواريخ الروسية الخطيرة وغيرها من التقنيات بينما يساعد الزعيم الكوري في تسليح روسيا في حربها بأوكرانيا.
فقد أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، أن التعاون بين بلاده وموسكو سيكون محوره تطوير الأسطول الجوي لبيونغ يانغ، لافتا إلى أن تقنيات الطيران الروسي تتفوق على أي تهديدات خارجية محتملة.
تصريحاته جاءت خلال تفقده برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، قاذفات إستراتيجية ذات قدرات نووية إلى جانب صواريخ فرط صوتية وسفن حربية، لم تبخل روسيا في عرضها على زعيم كوري االشمالية.
شويغو وجه التحية لكيم لدى استقباله في مطار كنيفيتشي الروسي الذي يبعد بنحو 50 كيلومترا عن مدينة فلاديفوستوك المطلة على المحيط الهادي، ثم استعرض كيم بعد ذلك حرس الشرف، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
ولفتت الوزارة إلى أن شويغو أطلع كيم على القاذفات الإستراتيجية الروسية "تي.يو160" وتي.يو-95 "وتي.يو-22 إم3 " القادرة على حمل أسلحة نووية وتمثل الركيزة الأساسية للقوة الهجومية الجوية النووية الروسية.
إلى ذلك، تم عرض لقطات أظهرت كيم وهو يسأل عن كيفية إطلاق الصواريخ، فأجاب شويغو بأن إحدى الطائرات يمكنها الطيران من موسكو إلى اليابان ثم العودة مرة أخرى.
وبعد الطائرات والصواريخ، استعرض كيم السفينة الحربية التابعة للأسطول الروسي في المحيط الهادي في فلاديفوستوك، حيث كان من المقرر أن يشاهد عرضا للبحرية الروسية.
يشار إلى أن واشنطن كانت اتهمت كوريا الشمالية بتوفير أسلحة لروسيا التي تمتلك أكبر مخزون في العالم من الرؤوس الحربية النووية، لكن لم يتضح ما إذا كان تم تسليم أي أسلحة.
وقالت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أول من أمس إن التعاون العسكري بين كوريا الشمالية وروسيا انتهاك لعقوبات الأمم المتحدة على بيونغ يانغ وإن الحليفين سيتأكدان من أن هناك ثمنا لهذا.
في حين تفقد كيم أول من أمس مصنع الطائرات المقاتلة الروسي الخاضع لعقوبات غربية.
وناقش مع بوتين مسائل عسكرية والحرب في أوكرانيا وتعزيز التعاون عندما التقيا يوم الأربعاء الماضي.
وقال بوتين للصحفيين إن روسيا "لن ترتكب أي انتهاكات"، لكنها ستواصل تطوير العلاقات مع كوريا الشمالية، في حين أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إنه لا توجد خطة لتوقيع أي اتفاقيات رسمية خلال الزيارة.-(وكالات)
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