الأحد 25 حزيران 2023
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بوتين يتحدث بعد انتهاء أزمة فاغنر عن "أولويته القصوى"

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بوتين
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إنه يبدأ يومه وينهيه مركزا على العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وذلك غداة أزمة تمرد مقاتلي فاغنر التي انتهت بتسوية.اضافة اعلان

ونقل التلفزيون الروسي الرسمي عن بوتين قوله: "أمنح أولوية قصوى "للعملية العسكرية الخاصة" في أوكرانيا وأبدأ يومي وأنهيه بهذا الأمر".

وأضاف الرئيس الروسي أنه على تواصل دائم مع مسؤولي وزارة الدفاع، مؤكدا أن روسيا "واثقة من أن جميع خططها ومهامها المتعلقة "بالعمليات العسكرية الخاصة" في أوكرانيا".

وفي غضون 24 ساعة، اندلع تمرد مسلح قاده رئيس مجموعة "فاغنر" العسكرية الخاصة يفغيني بريغوجين، لينتهي باتفاق بعد وساطة من الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو، وينص على مغادرة بريغوجين، الذي حاول الإطاحة بالقيادة العسكرية الروسية إلى بيلاروسيا.
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