 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوساطة روسية.. طلب بحريني لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران

علم إيران
علم إيران
نقلت وسائل إعلام إيرانية عن رئيس الشؤون السياسية في مكتب الرئاسة الإيرانية محمد جمشيدي مساء الجمعة، أن البحرين أرسلت طلبا عبر روسيا للتوسط لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع بلاده، بعد انقطاع دام نحو 8 سنوات.اضافة اعلان

وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات علنية عدة لمسؤولين بحرينيين أعربوا فيها عن انفتاحهم على استعادة العلاقات مع إيران بعد سنوات من التوترات بين البلدين.

وفي الشهر الماضي، وخلال زيارة لموسكو، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن بلاده تتطلع إلى تحسين العلاقات مع إيران.

ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عنه قوله إنه لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات بين البلدين.

كما قال ملك البحرين خلال زيارة للصين نهاية الشهر الماضي، إن بلاده تعمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مضيفا "باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".

ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حينها بتصريحات ملك البحرين، وقال: "إنها ستكون محل اهتمامنا".

كما شكر كنعاني البحرين على رسائل التعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهما، ومشاركة وزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني في مراسم العزاء في طهران.

يشار إلى أنه في كانون الثاني/ يناير عام 2016 أعلنت البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إثر تهم متكررة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه عقب اقتحام محتجين سفارتها في طهران.

وسبق أن استأنفت السعودية علاقاتها مع إيران بوساطة صينية في 10 آذار/ مارس 2023، عقب قطيعة استمرت 7 سنوات. (الجزيرة نت)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
الجيش الروسي

روسيا: إنتاج الذخيرة والمعدات العسكرية يرتفع 14 ضعفا

26 أيار 2024
علم إيران

الخارجية الإيرانية: سنواصل دعم فصائل المقاومة

23 أيار 2024
الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي - (أرشيفية)

طائرة الرئيس الإيراني تتعرض لحادث.. ومصيره مجهول

19 أيار 2024
اقرأ أيضا
جيش الاحتلال الإسرائيلي

ما مصير الاحتلال بعد إدراج جيشه على "قائمة العار"؟

منذ 16 دقيقة
إحدى مسيرات حزب الله - (أرشيفية)

انفجار مسيرة في الجليل الأسفل

منذ 59 دقيقة
صاروخ البحر الأحمر يمني الصنع

أميركا: دمرنا 4 مسيرات وصاروخين في مناطق الحوثيين

منذ1 ساعة
جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أ. ف. ب)

مشكلة كبيرة يعاني منها جيش الاحتلال في غزة

منذ3 ساعة
حركة حماس

الاحتلال يعتزم بدء تجربة "حكومة بديلة" لحماس في غزة

منذ4 ساعة
أطفال فلسطينيون يتلقون رعاية صحية بسيطة بعد قصف منازلهم من قبل جيش الاحتلال في غزة.-(وكالات)

الاحتلال.. رسميا على قائمة قتلة الأطفال الأممية

منذ6 ساعة
افكار و مواقف

اليوبيل الفضي 1

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

لم يكن وزيرا في الأقصى

ماهر أبو طير |اليوم
ترجمات
عناصر من تنظيم "داعش" الإرهابي في إحدى المناطق بسورية-(أرشيفية)

‏الطريق إلى محور مقاومة من غير الدول‏

ترجمات |05 حزيران 2024
1717502019609647800

ثلاثة شرور‏

ترجمات |04 حزيران 2024
1717502019669648000

اقتصاديات الضفة سترسخ السلطة الفلسطينية أو تدفعها إلى الانهيار

ترجمات |04 حزيران 2024
اسرائيل وحماس

‏اليمين الإسرائيلي يريد كل الأرض الفلسطينية، وهو سبب إرهاب الدولة

ترجمات |04 حزيران 2024
بوتين

هل تصل التحالفات الغربية إلى حديقة بوتين الخلفية؟

ترجمات |04 حزيران 2024
القراءة

‏لماذا ما نزال نقرأ الكتب؟

ترجمات |04 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
حمزة حجاج- الصيف

الصيف

مجاعة الحرب في غزة 06 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- مجاعة الحرب في غزة

العيد 05 حزيران 2024

c161d219-b4b0-4248-97ab-280d9430bc39 copy

الغسلة الإخبارية 04 حزيران 2024

68130817-6f63-43b8-b9c6-7c2639fb38f6 copy

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نفسي 03 حزيران 2024

for-web
 