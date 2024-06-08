بوساطة روسية.. طلب بحريني لإعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران

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وتأتي هذه الأنباء بعد تصريحات علنية عدة لمسؤولين بحرينيين أعربوا فيها عن انفتاحهم على استعادة العلاقات مع إيران بعد سنوات من التوترات بين البلدين.وفي الشهر الماضي، وخلال زيارة لموسكو، قال ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة إن بلاده تتطلع إلى تحسين العلاقات مع إيران.ونقلت وكالة الأنباء البحرينية الرسمية عنه قوله إنه لا يوجد سبب لتأجيل استئناف العلاقات بين البلدين.كما قال ملك البحرين خلال زيارة للصين نهاية الشهر الماضي، إن بلاده تعمل على استعادة العلاقات الدبلوماسية مع إيران، مضيفا "باعتبارنا دعاة للسلام والتسامح والتعايش الإنساني، فإننا نؤمن بضرورة اعتماد نهج الحوار والدبلوماسية السلمية القائم على حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية".ورحب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني حينها بتصريحات ملك البحرين، وقال: "إنها ستكون محل اهتمامنا".كما شكر كنعاني البحرين على رسائل التعزية بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية الإيراني الراحل، حسين أمير عبد اللهيان إثر حادث تحطم مروحية كانت تقلهما، ومشاركة وزير خارجيتها عبد اللطيف بن راشد الزياني في مراسم العزاء في طهران.يشار إلى أنه في كانون الثاني/ يناير عام 2016 أعلنت البحرين قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران، إثر تهم متكررة لطهران بالتدخل في شؤونها الداخلية، وذلك بعد يوم من اتخاذ السعودية القرار نفسه عقب اقتحام محتجين سفارتها في طهران.وسبق أن استأنفت السعودية علاقاتها مع إيران بوساطة صينية في 10 آذار/ مارس 2023، عقب قطيعة استمرت 7 سنوات. (الجزيرة نت)