الإثنين 09 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بولندا ترسل طائرات عسكرية لإجلاء رعاياها من إسرائيل

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مطار
أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، أن بلاده سترسل طائرات لإجلاء رعاياها من إسرائيل.

وأضاف في تدوينة له على منصة "إكس"، أنهم يتحركون لتأمين عودة جميع البولنديين إلى منازلهم بأمان.اضافة اعلان

وأوضح أن القوات الخاصة البولندية ستكون مسؤولة عن توفير الأمن على متن الطائرة خلال عمليات الإجلاء.

وأشار إلى بدء إرسال بولندا طائرات تابعة للقوات الجوية، من أجل إجلاء الرعايا الموجودين في إسرائيل حالياً.

بدوره، قال وزير الدفاع ماريوس بلاشتشاك إن بولندا سترسل طائرتين " C-130 Hercules" لإجلاء نحو 200 بولندي من مطار بن غوريون.

وأضاف أن وارسو ستوفر طائرات إضافية إذا استدعى الأمر أو ستتواصل مع اليونان لنقل البولنديين إليها قبل إعادتهم إلى وطنهم على متن طائرات نقل (كاسا).

وقال بلاشتشاك في مؤتمر صحفي "نجري محادثات لإقامة جسر إجلاء مع اليونان".
وأضاف "نتوقع أن تقلع هذه الطائرات في أي لحظة، وتصل إلى وجهتها وتلتقط السائحين البولنديين من المطار".

ويأتي ذلك تزامناً مع إلغاء شركة "LOT" البولندية للطيران جميع رحلاتها المجدولة من وإلى تل أبيب ليوم الأحد، بسبب الأوضاع الأمنية في إسرائيل. وكالات 
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