بولندا تقرر تمديد حظر الحبوب الأوكرانية

اضافة اعلان

أعلنت الحكومة البولندية في اجتماع، اليوم الثلاثاء، قراراً يحذر المفوضية الأوروبية من أنها ستمدد من جانب واحد الحظر المفروض على الحبوب الأوكرانية بعد 15 أيلول الجاري إذا لم تتخذ بروكسل قرارا بذلك.ووفقاً لوكالة الأنباء الأوكرانية (أوكرين فورم)، أضافت الحكومة البولندية في بيان، أن الحظر سيظل ساري المفعول "حتى يتم تنظيم العلاقات الزراعية بين بولندا وأوكرانيا"، مشيرة إلى أنها لا تريد أن تزعزع الحبوب الأوكرانية استقرار السوق الزراعية المحلية.وأضاف البيان أن بولندا تعاونت لأشهر عدة، مع المجر وسلوفاكيا ورومانيا وبلغاريا من أجل متابعة مصالح المزارعين المحليين في هذه الدول بشكل مشترك أمام المفوضية الأوروبية، لا سيما وأن المفوضية الأوروبية فرضت حظرا على واردات الحبوب من أوكرانيا حتى 15 أيلول.--(بترا)