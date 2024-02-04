بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن

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أعلنت الولايات وبريطانيا في بيان عن تنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.وأضاف البيان استهدفنا مرافق تخزين أسلحة وأنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي تابعة للحوثيين.