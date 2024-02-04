الأحد 04 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان أميركي بريطاني: نفذنا غارات على 36 هدفا في 13 موقعا باليمن

الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك
الرئيس الامريكي جو بايدن ورئيس وزراء بريطانيا ريشى سوناك

أعلنت الولايات وبريطانيا في بيان عن تنفيذ غارات على 36 هدفا تابعا للحوثيين في 13 موقعا في اليمن.
وأضاف البيان استهدفنا مرافق تخزين أسلحة وأنظمة صواريخ وأنظمة دفاع جوي تابعة للحوثيين.اضافة اعلان
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