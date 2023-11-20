الإثنين 20 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان صادر عن حركة حماس

65228c8342360434765debb2
قصف غزة

أصدرت حركة حماس بيانا جاء فيه : "تصريحات جيش الاحتلال حول استخدام مستشفى الشفاء لاحتجاز أسرى صهاينة مضللة وكاذبة للتغطية على فشله الأمني والعسكري".

اضافة اعلان

 

وتابعت بالقول :" يواصل جيش الاحتلال النازي حملة الكذب والتضليل في حديثه عن أسرى صهاينة تم اقتيادهم إلى مستشفى الشفاء، ويزعم العثور على جثة مجنّدة يدّعي أنه تم قتلها في المستشفى، *وإننا في هذا السياق نؤكّد على ما يلي":

 

لقد أكدت كتائب القسام بوضوح، أنه تمت متابعة الحالة الصحية لأسرى صهاينة مصابين وتقديم العلاج لهم في المستشفيات، ومن ثمَّ أعيدوا إلى أماكن احتجازهم، بالتالي فإنه لا جديد فيما جاء به المتحدّث العسكري الصهيوني إلا محاولة التغطية على كذبهم وزعمهم باتخاذ حركة حماس لمستشفى الشفاء مقراً عسكرياً للقيادة والسيطرة.

 

وقالت : "إن جيش الاحتلال الذي قَتَل مواطنيه بالقصف الجوي يوم السابع من أكتوبر، وفق تحقيق الشرطة الصهيونية المنشور في صحيفة هآرتس ووسائل إعلام عبرية، هو من تسبّب في قتل بعض أسراه، وقد أعلنت كتائب القسام عن تفاصيل قتل مجموعات من الأسرى بالغارات الصهيونية".

 

وأنهت بالقول : "نؤكد أن الاحتلال ليس أهلا للتحقّق وإطلاق الأحكام، وهو الطرف المعتدي، والذي ارتكب جرائم حرب ضد المستشفيات، وكنا قد طالبنا تكرارا بتشكيل لجنة دولية للوقوف على كذب الاحتلال بشأن المستشفيات التي حوّلها الاحتلال النازي إلى ثكنات عسكرية بعد أن أفرغها من المرضى والطواقم الطبية قسراً بقوة السلاح والتهديد".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جثث لشهداء فلسطينيين قضوا بعدوان الاحتلال الوحشي على قطاع غزة-(وكالات)

غزة "مقبرة جماعية" لـ 40 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح ومفقود

منذ3 ساعة
في غزة الموت والولادة مأساة

في غزة الموت والولادة مأساة.. قصص من قلب القطاع المحاصر

منذ3 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

الضغوط على بايدن تصل لحدود قصوى لكبح جماح عدوان الاحتلال على غزة

منذ3 ساعة
photo_2023-11-18_21-57-50-1536x1536

غزة.. أكثر من 13 ألف شهيد منذ بدء عدوان الاحتلال

منذ4 ساعة
كتائب-القسام-1536x1005

"القسام" تعلن تدمير 29 دبابة وآلية للاحتلال في معارك اليوم

منذ4 ساعة
أطفال خدج يصارعون الموت بمستشفى الشفاء

31 طفل خداج معرضين لخطر الموت الوشيك تم نقلهم من مستشفى الشفاء

منذ4 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

إعادة غزة لمصر والضفة للأردن

ماهر أبو طير |اليوم

كفاكم كذبا

جهاد المنسي |اليوم

الموقف الأردني.. لا خطوط حمراء

نضال منصور |اليوم

إعادة الاعتبار لحق الشعوب بتقرير مصيرها ومقاومة الاحتلال

أحمد عوض |اليوم

إعادة تقييم الموقف

يعقوب ناصر الدين |اليوم

يستكثرون على الأردن كلمة خير

سميح المعايطة |اليوم

حرب الكراهية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
"أغنية الجلاد"، للفنان "مستر فيش" – (المصدر)‏

الهولُ.. الهول‏!

ترجمات | منذ4 ساعة
رحيل جماعي من إقليم ناغورنو كاراباخ - (أرشيفية)

التداعيات الأوسع لنزاع ناغورنو-كاراباخ

ترجمات | منذ4 ساعة
أرشيفية

معضلة إسرائيل تتفاقم مع استمرار حربها على غزة

ترجمات | منذ4 ساعة
قائد حركة حماس في غزة، يحيى السنوار - (المصدر)

يحيى السنوار.. زعيم حماس الذي خدع إسرائيل

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
فلسطينيون في مربع سكني كامل دمره القصف الإسرائيلي في مدينة غزة - (أرشيفية)

غزو غزة لن يجعل إسرائيل أكثر أمانا

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
شعار "لواء الباقر" الذي يعمل بسورية - (المصدر)

ما هو "لواء الباقر" الذي يستهدف الأميركيين في سورية؟

ترجمات |18 تشرين الثاني 2023
 