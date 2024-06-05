 
الأربعاء 05 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بيان يكشف حجم الأضرار التي لحقت بالاحتلال بسبب هجمات حزب الله

حرائق تشتعل حول الإسرائيليين بفعل هجوم حزب الله اللبناني على الاحتلال
حرائق تشتعل شمال فلسطين المحتلة بفعل هجمات حزب الله اللبناني ضد الاحتلال
بلغت الأضرار الناجمة عن الحرائق الواسعة المندلعة في عشرات المواقع، شماليّ فلسطين المحتلة، والتي اشتعلت بسبب قذائف صاروخيّة ومسيّرات أطلقها حزب الله من لبنان، ضعف الأضرار الناجمة عن الحرب على لبنان التي اندلعت 2006.اضافة اعلان

وقالت المنطقة الشمالية التابعة لسلطة الإطفاء والإنقاذ، في بيان أصدرته ليل الثلاثاء/ الأربعاء، إنه "بعد ما يقارب 48 ساعة سيطرت خلالها فرق الإطفاء على حرائق ضخمة في الشمال، تمت السيطرة على المواقع المركزية" لاشتعال النيران.

وأضافت أن عناصرها "ستواصل عمليات الإطفاء في المنطقة، خلال الليل، ضمن إشراف وفق ما يتطلّبه الأمر، وفقا لتقييمات الوضع التي أجراها قائد منطقة الشمال".

واحترقت عشرات آلاف الدونمات من الأحراش الطبيعيّة شماليّ البلاد، إثر ضربات حزب الله، التي تصاعدت حدّتها، الاثنين، بحسب ما أكّد الصندوق القومي اليهودي.

والتهمت الحرائق التي اندلعت الاثنين، في عشرات المواقع بالجليل الأعلى، آلاف الدونمات من الأحراش، في حين ما يزال الحجم الحقيقيّ للأضرار غير معروف.

وتستمرّ جهود مكافحة الحرائق حتى الآن، فيما أُصيب 16 إسرائيليا بجروح في عمليات الإطفاء؛ فيما اشتعلت النيران في 96 موقعا وبؤرة اشتعال.

وبحسب تقارير عبرية، فقد سيطرت طواقم الإطفاء والإنقاذ على الغالبية المطلقة من الحرائق، لكن استمرار إطلاق قذائف صاروخيّة من قِبل حزب الله، إلى جانب الظروف الجويّة، تسبّب باندلاع ثلاثة حرائق أخرى، بالقرب من صفد، وفي "مرغليوت"، وفي "كيرين نفتالي".

وفي تقييم للوضع أجرته رئيسة الصندوق القومي اليهودي، مساء الثلاثاء، أفادت بأنه منذ بداية الحرب، تعرّضت العديد من الغابات في الشمال لضربة أشدّ، مقارنة بالحرب الإسرائيلية على لبنان في عام 2006. وأكدت احتراق آلاف الدونمات في مواقع مختلفة.

وأوضحت أن هذه أضرار كبيرة تبلغ نحو 14 ألف دونم، مقارنة بسبعة آلاف دونم، خلال الحرب على لبنان في عام 2006.

وتشير تقديرات الصندوق إلى أن الأضرار ستزداد أكثر.
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