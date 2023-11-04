السبت 04 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بينهم ضابط قائد سرية.. جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في غزة

جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في غزة
جيش الاحتلال يعلن مقتل 4 جنود في غزة
 أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء يوم السبت عن مقتل وإصابة عدد من جنوده شمال قطاع غزة. 
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه سمح بالإعلان عن 4 قتلى جدد من الجيش الإسرائيلي قضوا خلال معارك غزة بينهم ضابط قائد سرية.اضافة اعلان
وأضاف المتحدث أن جنديين اثنين أحدهما في دورية جفعاتي والثاني في الكتيبة 931 من لواء ناحال، أصيبا بجروح خطيرة في معارك مختلفة شمال قطاع غزة، مشيرا إلى أنه قد تم إبلاغ عائلاتهم.
ونشر جيش الاحتلال الإسرائيلي أسماء الجنود القتلى وهم، الرائد يهودا ناتان كوهين 25 عاما من شميدت ماحولا، قائد سرية في دورية جفعاتي والرقيب جلعاد نحميا نيتسان 21 عاما من شيلو في دورية جفعاتي، والرقيب يونداف راز ليفنشتاين 23 عاما من إيلات، في دورية جفعاتي، والرائد ليئور أرازي 25 عاما من جفعات حاييم ايهود، مسعف قتالي في وحدة شيلداغ.
وأكد الجيش في بيانه أنهم لقوا جميعا مصرعهم في معركة شمال قطاع غزة.
وكان الناطق باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاغاري قد أعلن يوم السبت أنهم أبلغوا عائلات 341 جنديا إسرائيليا عن مقتل أبنائهم منذ بدء عملية "طوفان الأقصى". - rt
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