الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بينهم 20 طفلا.. 58 شهيدا في القدس المحتلة العام الماضي

المسجد الأقصى المبارك في القدس
المسجد الأقصى المبارك في القدس
استشهد 58 مواطنا فلسطينيا في مدينة القدس المحتلة خلال العام الماضي، في إطار جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه والهجمات المستمرة الهادفة إلى الضم والتهجير والتهويد والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين وتعميق الاستيطان والفصل العنصري.اضافة اعلان
وأوضحت محافظة القدس، في تقريرها السنوي حول انتهاكات الاحتلال في عام 2023، أن 51 مواطنا مقدسيا، بينهم 20 طفلا، استشهدوا العام الماضي، إضافة إلى 13 شهيدا مقدسيا ارتقوا في قطاع غزة أثناء العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع، كما ارتقى 7 شهداء في القدس من محافظات أخرى.
ورصد التقرير الإصابات الناتجة عن استعمال قوات الاحتلال والمستوطنين القوة المفرطة ضد المواطنين في مختلف أنحاء القدس المحتلة، حيث تم رصد 543 إصابة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط والضرب المبرح من قبل قوات الاحتلال، إضافة إلى مئات حالات الاختناق بالغاز، بالإضافة إلى نحو 224 اعتداء للمستوطنين، منها 50 اعتداء بالإيذاء الجسدي.
وفيما يتعلق بجرائم الاحتلال بحق المسجد الأقصى المبارك، اقتحم 55158 مستوطنا المسجد الأقصى في حماية مشددة من قوات الاحتلال الخاصة المدججة بالسلاح خلال العام المنصرم.
وبالنسبة للاعتقالات في عام 2023، تم توثيق نحو 3081 حالة اعتقال لمواطنين في كافة مناطق محافظة القدس، بينهم 318 طفلا و135 سيدة، كما أصدرت محاكم الاحتلال العنصرية 330 حكما بالسجن الفعلي بحق أسرى مقدسيين، بينها 153 حكما بالاعتقال دون تهم، إضافة إلى فرض غرامات مالية باهظة تزيد من معاناة أسرهم، فضلا عن رصد 316 قرارا بالحبس المنزلي أصدرتها سلطات الاحتلال بحق مواطنين مقدسيين.
وأشار التقرير إلى أن العام الماضي شهد إصدار سلطات الاحتلال 740 قرارا بالإبعاد، منها 561 إبعادا عن المسجد الأقصى المبارك، فضلا عن 38 قرارا بمنع مواطنين مقدسيين من السفر.
وبشأن المشاريع الاستيطانية وعمليات الهدم والتجريف، بلغ عدد عمليات الهدم في محافظة القدس العام الماضي 316 عملية، منها 79 عملية هدم ذاتي قسري، إضافة إلى 40 عملية تجريف، بالإضافة إلى 263 قرارا آخر بالهدم، كما صادقت سلطات الاحتلال على 29 مشروعا استيطانيا بالمحافظة.
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