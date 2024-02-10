بينهم 4 أطباء.. الهلال الأحمر: اعتقال موظفين وجرحى جنوب غزة

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أكدت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي عددا من طواقمها، ومن مرافقي الجرحى والمرضى في مستشفى الأمل التابع لها في مدينة /خان يونس/ جنوبي قطاع غزة.وأوضحت الجمعية، في بيان، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية من طواقمها في مستشفى الأمل، بينهم أربعة أطباء، وأربعة جرحى وخمسة من مرافقي المرضى، مضيفة أن الجنود الإسرائيليين اقتحموا مستشفى الأمل لمدة حوالي عشر ساعات، وقاموا في وقت سابق بتفتيش المستشفى وتحطيم بعض الأجهزة والمعدات والأثاث، واحتجزوا الطواقم وحققوا معها وضربوها.وأضافت أن هذه القوات سرقت أموالا من الجمعية ومن الموظفين والمرضى والمرافقين ومقتنيات خاصة بهم، بالإضافة إلى مصادرتها أجهزة حاسوب وأجهزة الاتصال اللاسلكي الخاصة بالطواقم، التي تعتبر وسيلة الاتصال الوحيدة في ظل انقطاع الاتصالات في محافظة /خان يونس/ منذ حوالي شهر.وكانت قوات الاحتلال قد شنت خلال الفترة الماضية قصفا عنيفا وإطلاق نار متواصل في محيط المستشفى، ما هدد سلامة المرضى والطواقم الطبية داخله، وأدى لأضرار مادية في المبنى، بينما أطلقت جمعية الهلال تحذيرا قبل أيام، مؤكدة أن حياة الجرحى بالمستشفى في خطر وذلك جراء نفاد الأوكسجين بشكل كامل منذ أيام، وعدم قدرة الطواقم الطبية على إجراء عمليات جراحية، حيث توقف العمل تماما في قسم الجراحة.