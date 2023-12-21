تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة

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قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.