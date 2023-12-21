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الخميس 21 كانون الأول 2023
11:42 م
تأجيل التصويت بمجلس الأمن على مشروع قرار بشأن غزة
مجلس الأمن
قرر مجلس الأمن الدولي تأجيل جلسة التصويت على مشروع قرار لتوسيع نطاق المساعدات الإنسانية إلى غزة.
وكان البيت الأبيض قال إنه لا يوجد مشروع قرار للتصويت في مجلس الأمن بشأن غزة الآن، وأن الولايات المتحدة تعمل مع شركائها بشأن صيغة مشروع قرار.
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