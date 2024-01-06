السبت 06 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تباين كبير ورغبات متنافرة.. من يحكم غزة بعد الحرب؟

تدمير المواقع الأثرية في غزة-(وكالات)
تدمير المواقع الأثرية في غزة-(وكالات)
عواصم - في خضم العدوان المستعر على قطاع غزة والذي تصاعد مؤخرا ومع اقترابه من تخطي عتبة الثلاثة أشهر، بدأ ساسة من الاحتلال وفلسطينين وأميركا ودول آخرى التحدث بانفتاح أكبر عما سيعقب انتهاء الحرب التي اندلعت منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.اضافة اعلان
وذكرت أنباء أمس أن الخطط المطروحة التي تجري مناقشتها لن ترضي رغبات جميع الأطراف، لكنها ستقدم إطار عمل لأي مفاوضات قد تحدث، خاصة في ظل التباين الكبير في المواقف بين الأطراف المتداخلة في الحرب الدائرة بالقطاع.
الحديث عن مستقبل غزة يأتي في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ أكثر من 90 يوما والذي خلّف أكثر من 22 ألف شهيد وقرابة 58 ألف مصاب فضلا عن تدمير البنية التحتية الأساسية في القطاع المحاصر وفقا لمسؤولين من حركة المقاومة الإسلامية حماس والأمم المتحدة.
ففي كيان الاحتلال صار وزير الدفاع يوآف غالانت أحدث مشارك في الصراع وذلك بحديثه الخميس الماضي عما وصفه بخطة "لليوم التالي"، حيث تضع خطته تصورا أن يحكم الفلسطينيون من دون حماس غزة، وأن تعود وحدة مهام إعمار القطاع، وأن تضطلع مصر بدور بارز، وأن يمتلك جيش الاحتلال الحرية في تنفيذ العمليات حسب الحاجة بحيث لا تشكل غزة بعد ذلك أي تهديد أمني.
وذكر غالانت في بيان أن "حماس لن تحكم حماس غزة، ولن تحكم إسرائيل مدنيي غزة، لذلك ستتولى هيئات فلسطينية المسؤولية، بشرط ألا توجد أعمال عدائية أو تهديدات لدولة إسرائيل"، على حد قوله.
تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي تزامنت مع رفض رئيس وزراء الإحتلال بنيامين نتنياهو اضطلاع السلطة الفلسطينية بدور في قطاع غزة بعد انتهاء الحرب.
وحول موقف الولايات المتحدة مما سيجري في غزة بعد الحرب يرى المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر أن واشنطن ترغب برؤية توحيد الضفة الغربية وغزة تحت حكم بقيادة فلسطينية، قائلا "وذلك ما نعمل على تحقيقه على المدى الطويل".
وأضاف أن ثمة حاجة إلى فترة انتقالية، "لكن تلك هي الرؤية التي سترون وزير الخارجية يحرز تقدما فيها خلال هذه الرحلة على مدى الأسبوع المقبل"، حيث يعقد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مزيدا من المناقشات حول الكيفية التي ستُدار بها غزة خلال جولة دبلوماسية جديدة في الشرق الأوسط بدأها أول من أمس بزيارة تركيا وستشمل 5 دول عربية وإسرائيل.
وعن موقف مصر التي لعبت دور الوسيط في المفاوضات بين كيان الاحتلال وحركة حماس طيلة سنوات، ذكر مصدرين أمنيين مصريين الشهر الماضي أن حماس وحركة الجهاد رفضتا اقتراح القاهرة بأن تتخلى عن السلطة من أجل إقرار وقف دائم لإطلاق النار.
وأشار المصدران، إلى أن مصر اقترحت إجراء انتخابات وقدمت ضمانات لحماس بعدم ملاحقة أعضائها أو محاكمتهم، لكن الحركة رفضت تقديم أي تنازلات سوى إطلاق سراح الأسرى المحتجزين لديها.
وردا على الاقتراح المصري، قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في خطاب الشهر الماضي إن "أي ترتيب في غزة أو بشأن القضية الفلسطينية من دون حماس أو فصائل المقاومة هو وهم وسراب".
وحول موقف السلطة الفلسطينية، دعا الرئيس الفلسطيني محمود عباس إلى وقف فوري للعدوان في قطاع غزة وعقد مؤتمر دولي للسلام للتوصل إلى حل سياسي دائم يفضي إلى إقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة.
أما جيش الاحتلال فكان أعدّ خطة تتولى بموجبها عائلات كبيرة تعرف محلياً باسم "الحمائل"، إدارة وتوزيع المساعدات الإنسانية في القطاع، إضافة إلى توليها إدارة الحياة المدنية، خلال الفترة الانتقالية التي ستلي الحرب، لكن مسؤولي العشائر رفضوا هذا المقترح.
في الأسابيع الأخيرة، برزت سيناريوهات أخرى لليوم التالي لانتهاء العدوان. 
من جهته يرى رئيس مركز القدس للدراسات أحمد رفيق عوض في مضمون خطة غالانت، تعبير عن الوضع والأزمة الفعلية التي تعيشه حكومة الإحتلال.
وقال أن ما تقدم به غالانت حول الاعتماد في فترة حكم غزة على ما يسمى بالكيانات محلية ليست سوى أفكار رديئة سابقة تم تطبيقها وتجريبها وفشلت.
وقال إن هناك رفضا فلسطينيا لجميع الأفكار التي تطالب بتقسيم الضفة الغربية وفصلها عن قطاع غزة، مبينا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى سلطة حديثة تشمل الجوانب الإدارية والأمنية، وليست سلطة وطنية، مضيفا لا أحد باستطاعته المساس بالتمثيل الفلسطيني وهي منظمة التحرير الفلسطينية. وبين أنه لا يوجد مجال لتصميم شعب فلسطيني جديد وأرض فلسطينية جديدة تتعارض مع مطالب الشعب الفلسطيني وتخدم المصالح الإسرائيلية والأميركية.-(وكالات)
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