الثلاثاء 19 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان

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تجدد القصف الإسرائيلي على بلدات جنوب لبنان
 تجدد قبل ظهر اليوم الثلاثاء القصف الإسرائيلي على عدد من البلدات اللبنانية المتاخمة للحدود مع إسرائيل.
وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن القصف استهدف بلدات الناقورة وحرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا والعويضة والخيام، وأطراف بلدة الخيام".اضافة اعلان
وتابع، إن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة في البقاع اللبناني، كما حلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة اليوم "مر أربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان، والإصابات في صفوف المدنيين، والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة".
واضاف إن أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، والقرى والأرض والمزروعات كلها تتعرض للحرق".وأفاد مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت بأن القصف استهدف بلدات الناقورة وحرش يارون وحانين وأطراف ميس الجبل وبليدا والعويضة والخيام، وأطراف بلدة الخيام".
وتابع، إن المسيرات الإسرائيلية حلقت بكثافة في أجواء مدينة بعلبك والقرى المجاورة في البقاع اللبناني، كما حلق الطيران المروحي الاستطلاعي الإسرائيلي فوق منطقة حاصبيا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة وصولا إلى المنحدرات الغربية لجبل الشيخ.
وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي في مستهل جلسة الحكومة اليوم "مر أربعة وسبعون يوما من مأساة الحرب على غزة، والاعتداءات المتكررة على جنوب لبنان، والإصابات في صفوف المدنيين، والمعاناة الإنسانية جراء الإجرام والإبادة".
واضاف إن أهلنا في الجنوب هم ضحايا الإعتداءات الإسرائيلية اليومية، والقرى والأرض والمزروعات كلها تتعرض للحرق".
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