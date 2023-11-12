الأحد 12 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجدد القصف على محيط مستشفى الشفاء وساحاته

مستشفى الشفاء غزة
مستشفى الشفاء غزة
قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن جيش الاحتلال جدد القصف على محيط مستشفى الشفاء غرب غزة وساحاته.
وأضاف القدرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من النازحين من مستشفى الشفاء، ويواصل أعمال القنص في محيطه.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
394132_0

اليوم الـ 37 من العدوان.. قصف إسرائيلي واشتباكات ضارية في غزة

منذ11 ساعة
Untitled-1

غزة: 7 شهداء أطفال كل ساعة

06 تشرين الثاني 2023
1698444172513074700

وحشية الاحتلال تنشر الموت بكل مكان في غزة

28 تشرين الأول 2023
MIT-Fighting-Misinformation_0

"طوفان الأقصى".. يفضح مزاعم مصداقية الإعلام الغربي

15 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
رشقات صاروخية من غزة

صفارات الإنذار تدوي في المنطقة المحيطة بغلاف غزة

منذ 1 دقيقة
"أطباء بلا حدود": فقدنا الاتصال بموظفينا في مستشفى الشفاء

"أطباء بلا حدود": فقدنا الاتصال بموظفينا في مستشفى الشفاء

منذ 4 دقيقة
qAeRH

على وقع الإبادة.. هل سقطت فرضية "وحدة الساحات"؟

منذ 45 دقيقة
دمار هائل خلفه قصف طائرات الاحتلال لقطاع غزة أمس-(وكالات)

الاتحاد الأوروبي: ندعو لهدنة إنسانية فورية في غزة

منذ 50 دقيقة
1699809751144439900

مستشفيات غزة تحت النار.. والاحتلال يحولها لمشرحة للشهداء

منذ 51 دقيقة
ارتفاع حصيلة شهداء فلسطين إلى 260

على عكس أوروبا.. لماذا تعاطفت أفريقيا مع المقاومة الفلسطينية؟

منذ 52 دقيقة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ما بعد الحرب أخطر من الحرب

ماهر أبو طير |اليوم

كل مر سيمر

جهاد المنسي |اليوم

هل تشفي قمة الرياض غليل الناس؟

نضال منصور |اليوم

دولة الاحتلال تدفع ثمنا اقتصاديا أيضا

أحمد عوض |اليوم

عمق الخطاب

يعقوب ناصر الدين |اليوم

الكارثة لو كانت هذه النهاية

سميح المعايطة |اليوم

حقوق طبيعية لكل إنسان

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1699779379743194100

‏مع تركيز العالم على غزة، الصراع يختمر في الضفة الغربية

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379643193700

لا تقعوا في فخ "الانحياز" في مسألة غزة

ترجمات | منذ2 ساعة
1699779379733193900

من هو أبو عبيدة.. المتحدث العسكري الشهير باسم "القسام"؟

ترجمات | منذ2 ساعة
1699698321371589800

هل تستطيع السلطة الفلسطينية السيطرة على غزة إذا أطيح بحماس؟

ترجمات | منذ24 ساعة
دبابة "ميركافا" منتشرة في محيط كريات شمونة الشمالية بالقرب من الحدود مع لبنان، 30 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (المصدر)

شركات الأسلحة الأميركية والإسرائيلية وأرباح حرب الإبادة

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
ملصق دعائي لمقاتلي القبائل في منطقة الجزيرة السورية - (المصدر)

هجمات "حركة أبناء الجزيرة والفرات" على الأميركيين

ترجمات |10 تشرين الثاني 2023
 