تجدد القصف على محيط مستشفى الشفاء وساحاته

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قال المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة إن جيش الاحتلال جدد القصف على محيط مستشفى الشفاء غرب غزة وساحاته.وأضاف القدرة بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف عددا من النازحين من مستشفى الشفاء، ويواصل أعمال القنص في محيطه.