تجويع أهل غزة خيار أغلبية الإسرائيليين

اضافة اعلان

إسبانيا- عندما يختار أغلبية الإسرائيليين تجويع غزة كما تظهره استطلاعات الرأي، فإن محاولة ناشطي سلام قلائل جدا تسيير قافلة معونة إلى القطاع، لا تعدو أن تكون خطوة رمزية، يصنفها إسرائيليون كثيرون في باب الخيانة، كما جاء في تقرير في صحيفة "إلباييس" في دولة الاحتلال.ووسط عداء شبه تام لأي شكل من أشكال تقديم الإغاثة لغزة، تحاول منظمة غير حكومية إسرائيلية اسمها "نقف معا" تسيير مساعدات نحو كرم أبو سالم المعبر الوحيد البري إلى غزة والواقع في إسرائيل، من حيث يدخل القليل من الغذاء والدواء فقط، بعد تفتيش وفحص مشدد.والقافلة مكونة من شاحنة واحدة محملة بالأرز والطحين والمعلبات، ونحو 20 سيارة تقل ناشطي سلام.لكن شعارها الداعي لعدم استخدام سلاح التجويع لا يناسب المزاج الإسرائيلي العام، لذا لا يتورع مستوطن عن مطالبة أعضائها بالرحيل فورا بعد توقفهم في محطة بنزين قرب مستوطنة ماغين، قائلا "هذه المحطة أحرقت في 7 تشرين الأول (أكتوبر). لا تستطيعون التوقف هنا وهذه أفكاركم. مات أناس هنا".وعندما أخبروه أنهم ينتظرون فقط انضمام بعض سكان المستوطنة رد "لا أصدقكم .. لا أحد سينضم إليكم"، وسرعان ما انهالت عليهم امرأة بالشتائم وطلبت من شرطة الحدود التدخل قائلة: "هل رأيتم عديمي الحياء هؤلاء؟ ويجيب أحد أفرادها "وقد جئنا تحديدا لمعالجة الموضوع".وفعلا يتدخل أحد أفراد الشرطة ويجبر القافلة على تغيير وجهتها، ويطردها من المنطقة، بل ويهدد صحفي إلباييس بالاعتقال بحجة أن المكان منطقة عسكرية، وهي ليست كذلك.حتى إن سائق شاحنة تمر بالمكان يترجل وقد رأى شعارهم هاتفا فيهم "هذا من أجلهم (الغزيين)؟ تساعدونهم؟ أيعقل أن تكونوا يهودا؟"وحسب تقديرات أممية فإن الجوع يفتك بجميع أهالي قطاع غزة بدرجات متباينة، وقد تحول الموضوع إلى أحد أهم النقاشات الحساسة في الكيان المحتل.وتنقل الصحيفة الإسبانية استطلاع رأي أعده مركز دراسات إسرائيلي أظهر أن 68 % من اليهود الإسرائيليين يرفضون إدخال المساعدات الإنسانية وحتى تسليمها إلى منظمات دولية غير مرتبطة بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) أو إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).وحجتهم متاحة دائما بأن "حماس أو الأمم المتحدة يتحملان المسؤولية، أو الادعاء بأن أطفال اليوم في غزة هم إرهابيو الغد"، بعد مزاعم كاذبة من الاحتلال تقول إن حماس تستولي على المعونة.لكن الاحتلال ينظر أيضا إلى المعونة أنها أداة ضغط لإعادة نحو 130 محتجزا في غزة، وحماس تشترط هي الأخرى تسهيل دخولها لإبرام صفقة.وتضيف الصحيفة أن حتى من يندد بسياسة التجويع الجماعي من ناشطي السلام مثل أوري وليتمان، فإنه يحرص على التأكيد على أن حرمان غزة من الغذاء يهدد أيضا حياة المحتجزين الإسرائيليين، لكن هذا الخطاب لا يجدي في وسط كيان معاد يرى في كل القطاع عدوا مجردا.ويتظاهر عشرات من كيان الاحتلال منذ أسابيع في ميناء أسدود، أو عند معبر كرم أبو سالم للحيلولة دون دخول شاحنات المساعدات، وقد استطاعوا فعلا منع ذلك أحيانا.وأعلن جيش الاحتلال هذا الأسبوع خطة تجريبية لـ"منع حماس من السيطرة على المعونة" على حد ادعائه، بإدخال 6 شاحنات تابعة لبرنامج الغذاء العالمي إلى شمال غزة، لتكون أول مرة منذ 3 أسابيع تستطيع فيها المنظمة توزيع الغذاء في مدينة غزة ليستفيد منه 24 ألف شخص حسب ما ذكر بيان لها.ولم يمنع إعلان جيش الاحتلال أن معبر كرم أبو سالم منطقة عسكرية مغلقة، استمرار احتجاج المستوطنين عنده.وتقول الصحيفة إن أغلب مواطني الكيان المحتل قد يقبلون إدخال المساعدات عبر الإنزال الجوي أو على متن سفن، لكن أن تعبر المعونة من مناطقهم فهذا خط أحمر.وتضيف أن كل المساعدات التي تدخل عبر معبريْ رفح وكرم أبو سالم توزع وسط الفوضى التي أحدثتها الحرب.ويحمل كيان الاحتلال الأمم المتحدة المسؤولية وتتهمه بقلة الكفاءة، لكن مكتب تنسيق المساعدات الإنسانية في المنظمة يقول إن إسرائيل لم تسمح إلا بمرور ربع القوافل المنطلقة من الجنوب إلى الشمال في شهر شباط (فبراير) الماضي.ويقول مكتب تنسيق العمل الإنساني، إنه لا غنى عن الطريق البري لمنع حدوث مجاعة في غزة، حيث بات نصف مليون من سكان القطاع على شفاها، وتوفي 27 شخصا بسببها، أغلبيتهم من الأطفال حسب وزارة الصحة في غزة.-(وكالات)