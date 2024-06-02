 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحدى خامنئي علانية.. أحمدي نجاد يترشح لرئاسة إيران

علي خامنئي
علي خامنئي
دبي- مصحوباً بأنصاره الذين لوحوا بالأعلام الإيرانية وهتفوا تأييداً له، وصل الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد إلى مقر وزارة الداخلية في طهران، من أجل تسجيل ترشحة للانتخابات الرئاسية المزمع عقدها في 28 من الشهر الحالي 2024.اضافة اعلان
وحين سألته إحدى الصحفيات عما إذا كان مجلس صيانة الدستور سيؤيد أهليته للترشح، اكتفى الرئيس الأسبق بالابتسام من دون التفوه بكلمة.
لا سيما أن ترشح الزعيم الشعبوي الأسبق يشكل ضغطا على المرشد علي خامنئي، فخلال توليه منصبه، تحدى أحمدي نجاد علانية رجل الدين البالغ من العمر 85 عاما، وقد منعت السلطات محاولته الترشح عام 2021.
كما منعه مجلس صيانة الدستور من الترشح لانتخابات 2017 بعد عام من تحذير خامنئي له من أن دخول المنافسة "ليس في مصلحته ومصلحة البلاد". وكان قد نشأ خلاف بين الاثنين بعدما دعا أحمدي نجاد صراحة إلى فرض ضوابط على سلطة خامنئي المطلقة.
ففي 2018، وفي انتقاد نادرا ما يوجه لخامنئي، كتب أحمدي نجاد إليه يدعوه إلى إجراء انتخابات "حرة".
علما أن المرشد الإيراني كان دعم أحمدي نجاد بعد أن أثارت إعادة انتخابه في 2009 احتجاجات قُتل فيها العشرات واعتقل المئات، مما هز صورة النخب الحاكمة، قبل أن تتمكن قوات الأمن بقيادة الحرس الثوري من قمع الاضطرابات.
وبعيد تقديم ترشحه امس شدد أحمدي نجاد على أن كل مشاكل البلاد يمكن حلها وفق التفاعل البناء مع العالم.
كما أكد المرشح الذي كان عضوا سابقا في الحرس الثوري، وفاز برئاسة الببلاد لأول مرة في 2005 واستمر حتى 2013، استعداده لتولي مسؤولية بناء "إيران مزدهرة وحرة وسعيدة"
أتت عودة السياسي المثير للجدل في وقت يتصاعد فيه التوتر بين إيران والغرب بشأن برنامجها النووي وتسليحها لروسيا في حربها على أوكرانيا، فضلا عن حملاتها واسعة النطاق ضد المعارضة.-(وكالات)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1717362398427619800

القدس المحتلة الشهر الماضي.. شهيدان و69 اعتقالا و30 عملية هدم

منذ1 ساعة
نفايات في غزة

أكثر من مليون إصابة بالأمراض المعدية بسبب النزوح بغزة

منذ1 ساعة
1717353860897152200

جهود دبلوماسية للعودة للمفاوضات.. ورفض مصري لتواجد الاحتلال بمعبر رفح

منذ1 ساعة
مستوطنون يقتحمون الأقصى - (أرشيفية)

"استيطان العلم".. المستوطنون يبثون الرعب ويستولون على الأراضي بالقوة

منذ1 ساعة
Untitled-1

المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها

منذ2 ساعة
1717331093106020500

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-2)

منذ2 ساعة
افكار و مواقف

أخطار جيوسياسية يواجهها الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

غور الصافي

جهاد المنسي |اليوم

الأمير ومنتدى تواصل

نضال منصور |اليوم

المرأة تحت القبة

يعقوب ناصر الدين |اليوم

كارثة طويلة الأمد

سميح المعايطة |اليوم

تواصل مضبوط على الوعي

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات |01 حزيران 2024
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
WhatsApp Image 2024-06-02 at 5.28

عبودية الترند

موبايل 01 حزيران 2024

web copy

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو
 