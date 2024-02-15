تحديات كبيرة تواجه "الخطة الأميركية للسلام" في مؤتمر ميونيخ اليوم

نادية سعد الدين

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عمان- من المرتقب عرض "الخطة الأميركية لإحلال السلام" خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، المقرر عقده اليوم الجمعة بنسخته الستين، لحشد الدعم الدولي لها، في ظل عراقيل وازنة قد تؤدي لتعثرها أمام رفض وزراء حكومة الحرب لإقامة الدولة الفلسطينية، ولارتباط مفتاح نجاحها بجهود إتمام "صفقة تبادل الأسرى" التي لم تحرز أي تقدم ملموس حتى الآن.وسارع المتطرفون في حكومة الاحتلال، مثل "إيتمار بن غفير" و"بتسلئيل سموتريتش"، لإعلان موقفهم المناهض لأي مقترح لإقامة الدولة الفلسطينية، وذلك في معرض تعليقهم على الخطة التي أعدتها الولايات المتحدة للتوصل لاتفاق سلام، مقابل ترحيب فلسطيني لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.ويشوب الخطة الأميركية المقترحة الكثير من التحديات؛ إذ تتضمن خطوات رفضها الاحتلال في السابق، بما في ذلك إخلاء العديد من المستوطنات الجاثمة بالضفة الغربية وإقامة عاصمة فلسطينية في القدس المحتلة، وتوفير الأمن والحكومات المشتركة للضفة وغزة، ومن غير المرجح أن توافق عليها الحكومة اليمينية المتشددة الحالية.ويزيد من عثرات تطبيق الخطة؛ وفق التحفظات الفلسطينية، أن أي مبادرة لا تشمل عضوية كاملة لفلسطين في الأمم المتحدة أو يرتهن مضمونها بالكيان المحتل، سيكون مصيرها الفشل، فضلاً عن أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يتم عقب إنهاء الاحتلال ووقف عدوانه بغزة وإزالة المستوطنات، وكلها قضايا حيوية لا تجد قبولاً إسرائيلياً.وبما يضع العراقيل أمام الخطة الأميركية؛ أن رئيس حكومة الاحتلال، "بنيامين نتنياهو"، أبلغ واشنطن معارضته إقامة دولة فلسطينية كجزء من أي سيناريو لما بعد الحرب على غزة، فضلاً عن تشدد الأعضاء المتطرفين بداخلها، إلى جانب أن الاحتلال لم يلتزم حتى الآن بوقف القتال والانسحاب من كافة أنحاء القطاع، بوصفها اجراءات مهمة لضمان نجاح الخطة.وتهدف خطة واشنطن المقترحة، وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، للتوصل لاتفاق سلام، يتضمن جدولاً زمنياً ثابتاً لإقامة دولة فلسطينية، بحيث يكون مفتاح الخطة وإعلانها يرتبط بالتوصل إلى وقف إطلاق نار مبدئي من المتوقع أن يستمر ستة أسابيع على الأقل، بينما قد يأتي الإعلان عن الدولة الفلسطينية في الأسابيع القليلة المقبلة.وخلال فترة التوقف، التي من المتوقع أن تستمر 6 أسابيع على الأقل، تخطط الولايات المتحدة لاتخاذ الخطوات الأولية نحو تنفيذ الخطة، بما في ذلك تشكيل حكومة فلسطينية مؤقتة، ومحاولة حشد المزيد من الدعم لهذه الخطوة.إلا أن وزراء في حكومة الاحتلال سارعوا لمناهضة الخطة الأميركية؛ فزعم كل من ما يسمى وزير الأمن القومي الإسرائيلي "إيتمار بن غفير"، ووزير المالية "بتسلئيل سموتريتش"، بأن "الدولة الفلسطينية تشكل تهديداً وجودياً لدولة إسرائيل"، وأنها "لن تقوم طالما بقيا في الحكومة"، وفق مزاعمهما.وادعى "بن غفير" أن "نية الولايات المتحدة مع دول عربية أخرى إقامة منظمة إرهابية إلى جانب دولة "إسرائيل"، هي وهم وجزء من المفهوم الخاطئ بأن الطرف الآخر لديه شريك للسلام"، إذ "بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أصبح من الواضح أنه لا ينبغي منحهم دولة"، وفق مزاعمه.من جانبها، أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين، مواقف أركان اليمين الإسرائيلي الحاكم بشأن رفضهم للدولة الفلسطينية المستقلة، كذريعة لتبرير موقفهم المُتنكر لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه، بينما يواصل الكيان المُحتل احتلاله وحصاره لأرض الدولة الفلسطينية.وقالت "الخارجية الفلسطينية"، في تصريح لها أمس، أن موقف حكومة الاحتلال الرافض للدولة الفلسطينية إمعان رسمي بتعميق الاستعمار ونظام الفصل العنصري (الابرتهايد)، وسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتهجير أصحابها، والتغذي على دوامة الحروب والعنف بديلًا للسلام والأمن والاستقرار الذي يترافق بالضرورة مع تجسيد دولة مستقلة للشعب الفلسطيني.وأعربت عن ترحيبها بجميع الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لبلورة مبادرة سياسية دولية؛ ترتكز على الضرورات الإستراتيجية لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض وتفسح المجال أمام الوقف الفوري لإطلاق النار وحماية المدنيين الفلسطينيين وإطلاق سراح الأسرى.وطالبت بفرض عقوبات دولية وأميركية على الثنائي الفاشي "سموتريتش" و"بن غفير" وأتباعهما من دعاة الحروب والعنف والإرهاب والعنصرية والمحرضين على ارتكاب الجرائم بحق المدنيين العزل، باعتبارهم يشكلون تهديدًا خطيرًا للسلم الدولي وأمن واستقرار المنطقة والعالم.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه ضد قطاع غزة؛ بارتكاب 11 مجزرة راح ضحيتها 103 شهداء و 145 جريحاً خلال الـ 24 ساعة الماضية، لترتفع حصيلة جرائمه إلى 28 ألفا و576 شهيداً و68 ألفاً و291 جريحاً، منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.واقتحمت دبابات الاحتلال أسوار "مجمع ناصر الطبي" بعد حصار دام 23 يوماً وبعد إخلائه من أعداد كبيرة من النازحين، وذلك على وقع قصف جوي كثيف ضد مستشفى الأمل و"المجمع الطبي"، في خان يونس جنوب القطاع، أدى إلى ارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، وإلحاق الأضرار الجسيمة بأقسام حيوية بالمشفى.وقد وصلت إلى مدينة رفح، حنوب القطاع، أعداد كبيرة من النازحين الذي أجبرهم جيش الاحتلال على مغادرة مجمع ناصر الطبي، بينما يتواصل القصف المدفعي على محافظة رفح خاصة المناطق الشرقية منها.