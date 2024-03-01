تحذيرات من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية

حذر مدير مستشفى كمال عدوان، الدكتور أحمد الكحلوت من تحول مستشفيات غزة إلى مقابر جماعية بسبب التكدس ونقص الإمكانيات.

وأضاف بأن عدد من الأطفال استشهدوا بسبب نقص الطعام والأدوية والمعدات الطبية.

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وأشار إلى أن مستشفيات غزة تعمل بإمكانيات ضعيفة للغاية وتسبب ذلك في زيادة عدد الشهداء.



وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بتجدد القصف الجوي الإسرائيلي على جباليا شمال غزة، حسبما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها.



ويعانى النظام الصحي في قطاع غزة من وضع صعب للغاية، بداية من جهاز الإسعاف شبه المنهار، حيث قصف الاحتلال الإسرائيلي نحو 108 مركبات إسعاف، وهناك 11 مُستشفىً من أصل 36 تعمل بشكل جزئي.



وسبق أن اقتحمت قوات الاحتلال غالبية المستشفيات في غزة وشمالها، ونكلت بالطواقم الطبية والنازحين والمرضى والمصابين، واعتقلت 34 من الطواقم الطبية.

