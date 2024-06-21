تحذير أممي من المخاطر الصحية لارتفاع الحرارة في غزة

حذّرت منظمة الصحة العالمية اليوم الجمعة، من أن درجات الحرارة المرتفعة في غزة قد تؤدي إلى تفاقم المشاكل الصحية التي يواجهها الفلسطينيون الذين نزحوا بسبب الحرب الإسرائيلية على القطاع.

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كما حذّر برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، من أن أزمة صحة عامة هائلة تلوح في الأفق في غزة، بسبب ارتفاع الحرارة ونقص المياه النظيفة والغذاء والإمدادات الطبية.

وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل منظمة الصحة العالمية في غزة والضفة الغربية: “شهدنا نزوحاً هائلاً خلال الأسابيع والأشهر الماضية، ونعلم أن هذا المزيج من الظروف مع الحرارة يمكن أن يسبب زيادة في الأمراض”، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز الأوروبية اليوم الجمعة.

وتابع: “لدينا تلوث المياه بسبب ارتفاع درجة حرارة المياه، وسنشهد المزيد من تلف المواد الغذائية، بسبب ارتفاع درجات الحرارة. وستنتشر حشرات البعوض والذباب والجفاف وضربات الشمس”.-(وكالات)