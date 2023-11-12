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الأحد 12 تشرين الثاني 2023
3:42 ص
تحطم طائرة عسكرية أميركية شرقي البحر المتوسط
طائرات أمريكية
أعلنت القيادة العسكرية الأميركية في أوروبا، يوكوم، عن تحطم طائرة عسكرية أميركية بعد تعرضها لـ"حادث" خلال تدريب في شرق البحر الأبيض المتوسط.
ولم يحدد الجيش الأميركي نوع الطائرة أو المكان الذي كانت تحلق فيه، لكن الولايات المتحدة تنشر حاملة طائرات في المنطقة في إطار جهودها لمنع تحول الحرب بين إسرائيل وحماس إلى نزاع إقليمي. وكالات
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