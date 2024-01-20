تحطم مسيرة أميركية في بغداد

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أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) تحطم طائرة عسكرية أميركية بدون طيار شمالي بغداد.ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول أميركي قوله إن طائرة أميركية مسيرة تحطمت قرب قاعدة بلد الجوية في العراق، دون أن يحدد نوعها.وأضاف: "قوات الأمن العراقية استعادت الطائرة، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات، وفتح تحقيق في الواقعة".من جهتها، أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق" أنها فتحت النار على طائرة أميركية بلا طيار من طراز "إم كيو-9 ريبر"، وهي مسيرة قادرة على المراقبة والهجوم.وتستهدف "المقاومة الإسلامية في العراق" مواقع وقواعد عسكرية أميركية في سوريا والعراق، على خلفية الحرب التي يشنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة والدعم الأميركي لـ"إسرائيل".وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم وزارة الدفاع الأميركية باتريك رايدر أن عدد الهجمات التي تعرضت لها القواعد الأميركية في العراق وسوريا بلغت 130 هجوما منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وأن القواعد الأميركية في العراق تعرضت لـ53 هجوما، وفي سوريا لـ77 هجوما. (RT)