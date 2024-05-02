الخميس 02 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

تحقيق 7 أكتوبر.. نتنياهو وهاليفي بمرمى انتقادات مراقب الدولة

دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)
دفن جندي إسرائيلي قتل في معارك بقطاع غزة - (أرشيفية)
دعا مراقب الدولة في إسرائيل متانياهو إنغلمان أمس الأربعاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس الأركان هرتسي هاليفي إلى التعاون في التحقيق في ملابسات هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي الذي نفذته المقاومة الفلسطينية بقيادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس).اضافة اعلان
وذكر إنغلمان في الأيام الأولى للحرب أنه يعتزم التحقيق في الأحداث المحيطة بهجوم "طوفان الأقصى" ضد قواعد عسكرية ومستوطنات إسرائيلية في غلاف غزة، وهو ما يوصف بأدمى يوم تشهده إسرائيل منذ النكبة قبل 75 عاما.
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال إنغلمان إن مكتبه "لن يألو جهدا" خلال تحريه عن "فشل الأنظمة المتعددة" الذي سبق السابع من أكتوبر وخلاله وبعده، وإن معظم خطط التدقيق الخاصة بمكتبه لعام 2024 ستركز على التحقيق.
وذكر مكتب إنغلمان -في منشور على منصة فيسبوك- أن المراقب كتب في رسائل إلى نتنياهو وهاليفي "أنه بعد أكثر من 6 أشهر من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على إجابات بشأن جميع المسؤولين عن الفشل، ومراقب الدولة مصمم على تقديمها".
نتنياهو يرفض
ورفض مكتب نتنياهو اتهامات إنغلمان وقال إنه يتعاون بشكل كامل مع مكتب مراقب الدولة، مضيفا أنه علم برسالة المراقب من تقارير نشرتها وسائل الإعلام.
وورد في بيان صادر عن المكتب "أُجيب عن جميع الطلبات بالكامل، بما في ذلك كل سؤال يتعلق برئيس الوزراء رغم عمل فريقه على مدار الساعة في ملف الحرب".
وذكرت هيئة البث العامة الإسرائيلية "إذاعة كان" أن مراقب الدولة قال في رسائله إن مكتب رئيس الوزراء والمجلس الوزاري الأمني لا يتعاونان بشكل كامل مع مكتبه، مما يؤدي إلى تأخير في عملية التدقيق.
وورد في تقرير الإذاعة أن مجلس الأمن الوطني فرض قيودا على الوصول إلى الوثائق المكتوبة قبل عامين من اندلاع الحرب.
وتواصل إسرائيل منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي عدوانها على قطاع غزة الذي خلف أكثر من 34 ألفا و560 شهيدا و77 ألفا و760 مصابا ودمارا هائلا.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
بايدن يهدد نتنياهو

ديمقراطيون يضغطون على بايدن لثني إسرائيل عن اجتياح رفح

منذ1 ساعة
حملة اعتقالات واسعة في الضفة (أرشيفية)

اقتحامات واعتقالات جديدة في الضفة الغربية

منذ2 ساعة
GMhhSVfXUAAuw5N

"كتائب شهداء الأقصى" تطالب بمحاسبة قتلة أبو الفول

منذ2 ساعة
الشرطة تعتقل أحد المتظاهرين، بينما يدخل ضباط شرطة آخرون حرم جامعة كولومبيا، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة

جامعة كاليفورنيا تشهد أعمال عنف والشرطة تنهي اعتصاما في جامعة كولومبيا

منذ3 ساعة
"المقاومة الإسلامية" في العراق

"حماس العراق" تعلن استهدف الجولان وإيلات

منذ4 ساعة
مقتل أحد مقاتلي "كتيبة طولكرم" برصاص أمن السلطة

أمن السلطة يبرر قتل أحد عناصر "كتيبة طولكرم" برصاص قواته

منذ4 ساعة
افكار و مواقف

حل العودتين (1)..

علاء الدين أبو زينة |اليوم

كولومبيا

سائد كراجة |اليوم
سلامة الدرعاوي

التصنيف الائتماني

سلامة الدرعاوي |اليوم

رؤى من المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض

رعد التل |اليوم

الأسئلة الوطنية في الانتخابات القادمة

سميح المعايطة |اليوم

بل ما أكبر الدولة وأصغر الفكرة

مالك العثامنة |اليوم

في تطوير سوق رأس المال

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
الرئيسان الإيراني إبراهيم رئيسي والأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

خيار الانفراج بالنسبة لإيران

ترجمات | منذ9 ساعة
مرتزقون في جيش الاحتلال

تقرير يكشف كيفية اعتماد جيش الاحتلال على المرتزقة لارتكاب الجرائم في غزة

ترجمات | منذ12 ساعة
المرشد الإيراني علي خامنئي في اجتماع مع محمد عبد السلام (وسط)، المتحدث باسم الحوثيين في اليمن، 2019 - (المصدر)

إيران والحوثيون.. تحالف من دون اصطفاف

ترجمات |30 نيسان 2024
‏شرطة مكافحة الشغب الألمانية تعتقل متظاهرة مؤيدة للفلسطينيين، فرانكفورت، 14 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

ألمانيا تدفن أدلة التواطؤ في الإبادة الجماعية.. ونيكاراغوا تفضحها‏

ترجمات |30 نيسان 2024
مندوب الولايات المتحدة في مجلس الأمن يستخدم الفيتو ضد الاعتراف بدولة فلسطين - (أرشيفية)

‏النفاق الأميركي - مرة أخرى‏

ترجمات |30 نيسان 2024
جزء من الدمار الذي سببه الهجوم الإسرائيلي المستمر على غزة - (أرشيفية)

"اليوم التالي" العسير في غزة

ترجمات |29 نيسان 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
hajjaj

عيد العمال

تقلب الطقس 30 نيسان 2024

حمزة حجاج - تقلب الطقس

غير مستقر 29 نيسان 2024

غير مستقر

إنفلونزا الطيور ! 28 نيسان 2024

حمزة حجاج - إنفلونزا الطيور !

حساسية! 27 نيسان 2024

حمزة حجاج - حساسية!

يوم الرحلة 26 نيسان 2024

يوم الرحلة
 
 