تخوف من انتفاضة ثالثة بالضفة المحتلة

نادية سعد الدين

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عمان - على وقع تحذير المؤسسة العسكرية للكيان المُحتل من انفجار قادم في الضفة الغربية؛ فإن عام 2023 شكل عام الإبادة الجماعية بحق الأطفال الفلسطينيين على يد الاحتلال، كأهداف رئيسة لعدوانه، بحسب جمعية الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال، بينما واصلت قوات الاحتلال غاراتها وقصفها ضد مناطق متفرقة من القطاع، ما أدى لارتقاء المزيد من الضحايا المدنيين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء.ويبدو أن الضغوط الداخلية في الكيان الصهيوني والإقليمية الدولية لا تعد كافية بالنسبة لرئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، للخروج من المأزق الذي ورط نفسه به في قطاع غزة كبديل عن مصير سياسي قاتم ينتظره.فـ "نتنياهو"، الذي يقوده التيار اليميني الأشد غلواً وتطرفاً بتاريخ الكيان الصهيوني، يُمعن بعدوانه الذي أدى لارتقاء 8 آلاف طفل، بينهم زهاء 4 آلاف طالب، وتدمير 384 مدرسة تؤوي مدنيين، في إطار حربه ليس على التعليم فقط بل ضد الوجود الفلسطيني بكامله.وارتكب الاحتلال "12 مجزرة ضد العائلات الفلسطينية في قطاع غزة، راح ضحيتها 126 شهيداً و241 جريحاً، خلال الـ 24 ساعة الماضية"، مما أدى لارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال إلى 23 ألفاً و210 شهداء، و59 ألفاً و167 جريحاً، وفق وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.ونوّهت "الصحة الفلسطينية" بأن عدداً من الضحايا المدنيين لا يزال تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم، إذ يقدر بوجود أكثر من 7000 شخص في عداد المفقودين تحت الأنقاض، وفق تقديرات غير نهائية.وبالتزامن مع التوغل البري تجاه مخيم النصيرات بقطاع غزة، فقد شهدت مدينة خان يونس، جنوباً، قصفاً جوياً ومدفعياً صهيونيا عنيفاً، ما أسفر عن تدمير المنازل السكنية فوق رؤوس ساكنيها، واستشهاد وإصابة العديد من الفلسطينيين، حيث لم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليهم بسبب القصف العنيف.وشنت طائرات الاحتلال الغارات الكثيفة على محيط مستشفى "ناصر الطبي" بمدينة خان يونس، ونفذت أحزمة نارية واسعة في منطقة الزوايدة، وسطاً، ما أسفر عن استشهاد 17 فلسطينياً، بالتزامن مع استهداف المزيد من الأبنية السكنية في رفح، مما أدى لارتقاء عشرات الشهداء والإصابات.فيما بينت منظمة "أطباء بلا حدود"، بأن قوات الاحتلال قصفت مأوى تابعاً لها في خان يونس، يضم أكثر من 100 موظف وعائلاتهم، رغم أنها أبلغت سابقاً القوات المحتلة بأنه مأوى لها ولم تتلق أوامر بإخلائه.كما استُشهد وأصيب عدد من الفلسطينيين جراء استهداف الاحتلال منزلاً ومركبة في مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث أطلقت طائرات مسيرة (الكواد كابتر) النيران على أي شخص يتحرك فيه، فيما ارتقى 12 شهيداً وعشرات المصابين في قصف عنيف ضد منزل سكني غربي المخيم، بالتزامن مع توغل آليات الاحتلال شمالاً.وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال تصعيده الخطير في الضفة الغربية، في ظل تحذير كبار المسؤولين في جيش الاحتلال، "لنتنياهو"، وأعضاء كابينيت الحرب، من "منحدر زلق" قد يقود إلى تصعيد وشيك في مدن الضفة، الأمر الذي قد يشكل "جبهة جديدة سيتعيّن على سلطات الاحتلال التعامل معها بقوة كبيرة".جاء ذلك بحسب ما أوردت القناة 12 الصهيونية، في ظل العمليات العسكرية المكثفة التي يجريها جيش الاحتلال في الضفة الغربية وارتفاع وتيرة الاقتحامات والمداهمات والاعتقالات منذ السابع من تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، ما أسفر عن استشهاد 340 فلسطينياً برصاص الاحتلال في أنحاء الضفة.وأفادت القناة بأن رئيس أركان جيش الاحتلال، "هرتسي هليفي"، وكبار الضباط الصهاينة، وجهوا تحذيرات واضحة ومباشرة لقيادة "كابينيت الحرب"، في مناسبات مختلفة خلال الأيام الماضية، شددوا من خلالها على أن "الضفة الغربية على شفا الانفجار"، معتبرين أن "الأمر قد ينتهي باندلاع انتفاضة ثالثة".وعللت القيادات العسكرية الاحتلالية ذلك بـ"تصاعد عدوان الاحتلال والغليان الناجم عن الصعوبات الاقتصادية"، وشدد التقرير على أن كبار المسؤولين في الأجهزة الأمنية الصهيونية، بما في ذلك المسؤولين في جهاز الأمن العام (الشاباك)، "شركاء في هذه المخاوف وانضموا إلى تحذيرات الجيش".وذكر التقرير أن هذه التحذيرات تأتي على خلفية امتناع "نتنياهو"، الذي يتعرض لضغوط من شركائه في الحكومة، الاستماع لتحذيراتهم، وكذلك في ظل رفض ما يسمى وزير المالية، "بتسلئيل سموتريتش"، تحويل أموال المقاصة للسلطة الفلسطينية.وتشير توقعات جيش الاحتلال، والأجهزة الأمنية الصهيونية عموماً، إلى أن "حالة الغليان هذه قد تنتهي باندلاع انتفاضة فلسطينية جديدة"، وحثوا، "نتنياهو"، على "إجراء مداولات مخصصة حول هذه القضية واتخاذ قرارات لمنع اشتعال الوضع الحساس" في الضفة الغربية.ولفتت القناة إلى أن المسؤولين في إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، يشاركون الأجهزة الأمنية الصهيونية في هذه المخاوف، ويضغطون على حكومة الحرب للعمل على "التخفيف من حدة التوتر في الضفة الغربية"، فيما يمتنع نتنياهو من اتخاذ خطوات عملية في هذا السياق بسبب اعتباراته السياسية في ظل الضغوط لتي يمارسها عليه شركاؤه في الائتلاف الحكومي اليميني.