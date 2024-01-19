تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-2)

اضافة اعلان

خبراء - (كارنيغي الشرق الأوسط) 11 كانون الأول (ديسمبر) 2023فيما يلي الجزء الثاني من قراءة خبراء شبكة كارنيغي العالمية لتداعيات الصراع بين إسرائيل والفلسطينيين على مجالات اختصاصهم. يكتب في هذا الجزء كل من مارك بييريني، أوليفر ستونكيل، ميلان فايشناف، جايك والاس، سارة يركيس، ريتشارد يونغز، وتونغ جاو.* * *كيف تؤثر الحرب في غزة على المشاعر المعادية للمهاجرين في مختلف أرجاء أوروبا؟مارك بييريني*شهدت أنحاء كثيرة من أوروبا تنامي المشاعر المعادية للمهاجرين غير النظاميين منذ موجة تدفق اللاجئين بأعداد ضخمة من سورية إلى القارة الأوروبية في الفترة 2015-2016. وتذكب نار هذا الشعور أيضًا الشبكات الضالعة في الاتجار بالبشر التي تنشط بشكل أساسي في تهريب المهاجرين الاقتصاديين من غرب أفريقيا والقرن الأفريقي وجنوب آسيا إلى أوروبا.لن تؤثر الأحداث المأساوية التي تعصف بغزة وجنوب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بصورة مباشرة على تدفقات اللاجئين، ولكنها قد تؤجج السخط -ليس فقط تجاه "حماس"، بل أيضًا وعلى نحو غير عقلاني أكثر، تجاه الفلسطينيين والعرب والمسلمين عمومًا. ويُحتمَل أن تثير المشاعر التي ولّدها توغل مقاتلين من "حماس" داخل إسرائيل وإقدامهم على قتل مدنيين، ردود فعل تخلط بين الإرهابيين والمهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وتصب في إطار كراهية الأجانب.يفتقر معظم الأوروبيين إلى إلمام معمق ومفصل بسياسات الشرق الأوسط، لكنهم يخشون من الحروب التي تشهدها المنطقة، وهذا الخوف نابع من تداعيات الحرب الأهلية السورية وموجات نزوح المدنيين هربًا من ويلاتها. وينطوي السياق الذي نعيشه اليوم على عوامل سياسية عدة قد تسهم في تأجيج هذه المخاوف.أولًا، تُبدد السياسة التي ينتهجها مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم أي أمل واقعي بتحقيق نتيجة سياسية للفلسطينيين استنادًا إلى حل الدولتَين. بل على العكس، تظهر المؤشّرات أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يريد إجلاء الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية.ثانيًا، أعربت كل من مصر والأردن عن رفضهما استقبال الفلسطينيين المهجرين من غزة أو الضفة الغربية على التوالي.ثالثًا، يُرجح أن يستغل السياسيون الشعبويون من اليمين المتطرف في أوروبا الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وغياب أي أُفق سياسي مقبول لإقامة دولة فلسطينية، لإحراز مكاسب انتخابية انطلاقًا من مخاوف لا علاقة لها بالصراع في حد ذاته.ورابعًا، قد يكسب هذا التوجه السياسي أيضًا زخمًا في ألمانيا بعد الزيارة التي أجراها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى البلاد في 17 تشرين الثاني (نوفمبر)، وتبنى خلالها موقفًا حول "حماس" تعارض مع موقف المستشار الألماني أولاف شولتس، ووصفه مدير الشؤون الإعلامية في الرئاسة التركية على منصّة "إكس" (تويتر سابقًا) بأنه صوت الضمير العالمي.إذن، من المستبعد أن تؤثر الحرب الدائرة في غزة بشكل مباشر على تدفق المهاجرين أو اللاجئين إلى أوروبا. لكن الدوائر الشعبوية في القارة الأوروبية ستحاول على الأرجح تحقيق مكاسب سياسية انطلاقًا من المخاوف التي أثارتها في نفوس أتباعها.* * *ما موقف البرازيل من الصراع الدائر بين إسرائيل و"حماس" في غزة؟أوليفر ستونكيل*لطالما سعى الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إلى وضع البرازيل؛ أكبر دولة في أميركا اللاتينية، في مصافي القوى الفاعلة المهمة على الساحة الدولية، وحجز مقعد لها على طاولة الدول القوية القادرة على توجيه النقاش العالمي. فقد سعى في العام 2010 إلى التفاوض، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اتفاق نووي مع الرئيس الإيراني آنذاك، محمود أحمدي نجاد، ما ولد توترًا كبيرًا مع إدارة الرئيس أوباما. وعند عودته إلى سدة الرئاسة في العام 2023، كانت إحدى أولى أولوياته في السياسة الخارجية هي البحث عن وسيلة لإنهاء الحرب في أوكرانيا، حتى أن عددًا من تعليقاته أثار حيرة شركائه الغربيين. وعلى النحو نفسه، سارعت البرازيل، التي كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن عند وقوع هجمات "حماس" في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، إلى التفاوض لإصدار قرارٍ من مجلس الأمن يساعد في تخفيف حدة التصعيد.تكمن وراء هذه الاستراتيجيات قناعةٌ راسخةٌ بأن عمليات صنع القرار في العالم، ولا سيما في المجال الجيوسياسي، بقيت لفترة طويلة خاضعةً لهيمنة عدد قليل من القوى (الغربية في الغالب)، وبأن بلدان الجنوب العالمي، مثل البرازيل، تستحق أن تكون كلمتُها مسموعةً أكثر في أروقة صنع القرار، بما في ذلك في النقاشات حول كيفية حل الصراع المستمرّ بين إسرائيل و"حماس".وترى البرازيل أن هذا الأمر ضروري نظرًا إلى التصور السائد بأن القوى الغربية، مثل الولايات المتحدة، غالبًا ما تطبق القواعد والمعايير العالمية على نحوٍ انتقائي، على الرغم من تبنيها خطابا عالميا شاملا للجميع. وبطبيعة الحال، يشير منتقدو البرازيل أحيانًا إلى أنها، وإن كان مُرحبًا بها للمشاركة في المفاوضات لمعالجة التحديات الجيوسياسية، لم تكن على استعدادٍ لتوفير قدرٍ كبيرٍ من المنافع العامة العالمية، خصوصًا في السنوات الأخيرة. فهي مثلًا قادت مهمة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من أجل تحقيق الاستقرار في هاييتي منذ 20 عامًا، ولكنها رفضت الاضطلاع بدور بارز في أحدث مهمة دعمٍ في البلاد، والتي ستتولى كينيا قيادتها.منذ بداية الحرب في غزة، رأت البرازيل، مثلها مثل الكثير من البلدان النامية الأخرى، ازدواجيةً في المعايير في قرار الغرب إدانة الاحتلال غير الشرعي في أوكرانيا، وفي الوقت نفسه دعم إسرائيل التي تحتل كلا من الضفة الغربية وغزة منذ العام 1967، وتواصل بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعتبره معظم الدول ممارسة غير قانونية. وفيما من المستبعد أن تؤدي البرازيل دورًا ذا أهمية في التوسط بين هذين الطرفَين المتحاربَين، من المتوقع أن تستمر إدارة لولا دا سيلفا في إبداء رأيها في هذه القضية.كما هو الحال في الكثير من البلدان الأخرى في العالم، تَسبب الصراع بين إسرائيل و"حماس" في انقسامٍ حاد داخل المجتمع البرازيلي، ولذلك كان لولا دا سيلفا حريصًا على التعبير عن مقاربة متوازنة حيال هذه القضية. فعلى الرغم من أن البرازيل لم تصنف "حماس" منظمةً إرهابية، ندد الرئيس البرازيلي بهجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر)، لا بل وصفها بأنها أعمال إرهابية، لكنه أعرب أيضًا عن قلقه البالغ حيال تزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين في غزة، وقال مؤخرًا إن رد إسرائيل "لا يقل خطورة" عن هجمات "حماس".* * *كيف يمكن أن يفاقم الصراع في غزة الانقسامات الداخلية في الهند؟ميلان فايشناف*يأتي الصراع بين إسرائيل وحماس في غزة في ظل تنامي حالة الاستقطاب السياسي في الهند، التي تُعزى إلى الرؤى المتضاربة في البلاد حول الأمة الهندية في القرن الحادي والعشرين. فحزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، الذي يتزعمه رئيس الوزراء ناريندرا مودي، يناصر إيديولوجيا الهندوتفا (أي التفوّق الهندوسي)، التي تنظر إلى الثقافة الهندوسية على أنها مرادفة للثقافة الهندية. وفي المقابل، يؤيد حزب "المؤتمر الوطني الهندي"، الذي ما يزال القوة المُعارِضة الكبرى في البلاد، على الرغم من أدائه الانتخابي المخيب في آخر دورتَين انتخابيتَين عامتَين، رؤيةً علمانيةً لا يحتل فيها أي دين الصدارة. ومع أن المعارضة السياسية الأوسع متباينةٌ داخليا للغاية بحيث يصعب توصيفها بسهولة، يبدو أن ميزان توجهاتها يعتمد على موقف "المؤتمر الوطني الهندي".والواقع أن الصراع الحالي يفاقم هذا الانقسام في المجتمع الهندي. اتخذت الهند، على خلاف البلدان الأخرى في الجنوب العالمي، موقفا دبلوماسيا يميل إلى إسرائيل أكثر مما يميل إلى فلسطين. فبعد عقود عدة من توطيد العلاقات، أفصحت حكومة مودي صراحةً عن الروابط القائمة بين الهند وإسرائيل، كما تجلى في تعبيرها الواضح عن التضامن مع إسرائيل مباشرةً بعد هجمات 7 تشرين الأول (أكتوبر). يُعزى هذا المَيل إلى تحولات هيكلية مهمة، حيث أصبحت إسرائيل في السنوات الأخيرة شريكا دفاعيا مهما للهند. ووفقًا لبياناتٍ صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، وفرت إسرائيل حوالي 10 في المائة من واردات الهند من الأسلحة في العام 2022. كما شهدت العلاقات الثنائية التجارية والاستثمارية نموا، واضطلع قطاع التكنولوجيا في كل من البلدَين بدور ريادي في هذا المجال. يُضاف إلى ذلك أن حكومة مودي تكنّ لإسرائيل تعاطفًا كبيرًا لأنها ترى أن البلدَين وقعا ضحية عقودٍ من التطرف الإسلامي العنيف. وأخيرًا، بما أن المسلمين الهنود ليسوا جزءًا لا يتجزأ من الائتلاف الانتخابي لحزب "بهاراتيا جاناتا"، تستطيع الهند توطيد علاقاتها مع إسرائيل من دون أن تخشى نشوب ردود فعل سياسية سلبية على ذلك داخل صفوف الحزب. صحيحٌ أن حكومة مودي ما تزال من أشد مؤيدي حل الدولتَين، إلا أنها لم تسمح لهذا الالتزام المُعلَن بإملاء أجندتها السياسية.مع ذلك، أبدت شرائح من المعارضة، والمجتمع المدني، والجمهور العام، غضبًا واستنكارًا إزاء القصف الإسرائيلي المكثف على غزة، والأزمة الإنسانية التي نجمت عنه، وما كان من الحكومة الهندية إلا أن قمعت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين، وضيقت الخناق على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي المتضامنة مع الفلسطينيين في محنتهم. والواقع أن هذه الانقسامات ستزداد حدةً إذا ما اشتد وطيس الحرب أو امتدت إلى البلدان المجاورة. ولكن، إن لم يحدث ذلك، ستتمحور معارك الهند السياسية على الأرجح حول قضايا داخلية، فيما تقف على بُعد أشهر فقط من الانتخابات العامة، وطالما لم تنشب أزمة متجددة مع منافسَيها القديمَين؛ باكستان والصين.* * *كيف فاقمت الحرب في غزة حالة الانقسام في الولايات المتحدة، ولا سيما داخل الحزب الديمقراطي؟جايك والاس*أطلقت الحرب بين إسرائيل وغزة ردود فعل قوية على نحو غير مسبوق في أوساط الرأي العام الأميركي، إذ جابت مظاهرات حاشدة شوارع واشنطن العاصمة ومدن أخرى دعمًا للفلسطينيين، وأخرى تأييدًا للإسرائيليين. على الصعيد السياسي، تركز الجزء الأكبر من النقاش حول هذه المسألة في الولايات المتحدة على الحزب الديمقراطي، إذ وضع فئتَين مهمتَين على طرفَي نقيض، وهما: الأميركيون اليهود من جهة، والقوى التقدمية من جهة أخرى. ويثير هذا الوضع تساؤلَين: أولًا، كيف سيؤثر هذا النقاش على موقف إدارة بايدن من الحرب؟ وثانيًا، كيف سيكون وقعه على الانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2024؟منذ الهجمات التي شنّتها "حماس" على إسرائيل والتي أطلقت شرارة هذه الحرب يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، حافظت إدارة بايدن على دعمها الثابت للرد العسكري الإسرائيلي، على الرغم من الضغوط التي يمارسها الجناح التقدمي في الحزب الديمقراطي لتبني نهجٍ أكثر توازنًا ودعم خيار وقف إطلاق النار. ولكن مع مرور الوقت، عمدت الإدارة إلى تعديل بياناتها الرسمية للتركيز بشكل أكبر على حماية المدنيين الأبرياء وتقديم المساعدات الإنسانية وإعادة طرح حل الدولتَين كأساسٍ لإنهاء الصراع. ويشير ذلك إلى أن إدارة بايدن تسعى إلى تحقيق توازنٍ بين الضغوط المتضاربة التي تواجهها، محاولةً الاستجابة للموقف المؤيد للشعب الفلسطيني في أوساط اليسار الأميركي من جهة، والحفاظ على موقفها الأساسي الداعم لإسرائيل من جهة أخرى. وفي المرحلة المقبلة، قد يتسع الشرخ القائم بين المواقف الأميركية والإسرائيلية حول بعض القضايا المرتبطة بالعمليات، لكن المرجح هو أن يبقى الدعم الأميركي الثابت لإسرائيل على حاله.أما في ما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المرتقبة في العام 2024، فما يزال من السابق لأوانه استخلاص أي استنتاجات مؤكدة. نادرًا ما يستند الأميركيون في تصويتهم إلى قضايا السياسة الخارجية، ناهيك عن أن الموقف الداعم لإسرائيل ما يزال يحظى بشعبية كبيرة في أوساط الناخبين الأميركيين. لكن المعارضة الشديدة لمقاربة الرئيس جو بايدن في أوساط التقدميين والأميركيين العرب قد تعيق جهود إعادة انتخابه لولاية رئاسية جديدة. وما يثير القلق، على وجه الخصوص، هو التراجع الحاد في الأصوات الداعمة لبايدن ضمن فئة الناخبين الشباب. صحيحٌ أن هذه التوجهات قد لا تعبر عن تحولات واسعة النطاق في أنماط التصويت الإجمالية، لكن من المرجح أن تكون نتائج الانتخابات متقاربة، حتى أن التقلبات الطفيفة في التصويت قد تؤثر على النتيجة. ففي ولاية ميشيغان مثلًا، التي تضم عددًا كبيرًا من الأميركيين العرب، يمكن أن يؤدي تغير تصويت حوالي 150 ألف ناخب إلى تأرجح الأصوات الانتخابية خارج المعسكر الديمقراطي.* * *هل تتوقعين تبدلاً في موقف الولايات المتحدة من الرد الإسرائيلي في غزة؟سارة يركيس*في أعقاب الهجمات التي شنّتها "حماس" على إسرائيل يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كانت إدارة بايدن واضحة في وقوفها إلى جانب إسرائيل وإعطائها الهامش اللازم للإفراج عن مئات الرهائن المدنيين ومنع "حماس" من تنفيذ هجمات مماثلة في المستقبل. ولكن خلال الأسابيع التي تلت الهجوم، أثارت الحملة الجوية والبرية التي شنتها إسرائيل على غزة إدانات واسعة حول العالم، ووُجهت إليها اتهامات بارتكاب جرائم حرب بسبب سقوط أعداد كبيرة من القتلى في صفوف المدنيين، من بينهم آلاف الأطفال الفلسطينيين، فتبدلت البيانات الرسمية الأميركية، ما أوضح أن ثمة مسافة تفصل بين مواقف حكومَتي بايدن ونتنياهو.مع ذلك، من المرجح أن تحول قيودٌ أميركية محلية عدة دون حصول أي تغيير جذري في النهج الذي تتبعه واشنطن حيال الصراع. أولًا، إن الولايات المتحدة على موعدٍ، بعد أقل من عام، مع انتخابات رئاسية يُرجح أن تشهد منافسة جديدة بين الرئيس جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب. وفيما انتقد عدد متزايد من الأميركيين، ولا سيما في الجامعات، طريقة تعامل بايدن مع الحرب، أظهر استطلاع للرأي أجرته شبكة "إن بي سي نيوز" بين 10 و14 تشرين الثاني (نوفمبر)، أن ما يقرب من نصف الناخبين الأميركيين يعتقدون أن الأعمال العسكرية الإسرائيلية مبررة، مقارنةً مع 30 في المائة فقط من الناخبين الأميركيين الذين يعتقدون أنها غير مبررة. يُضاف إلى ذلك أن تصويت الأميركيين لا يستند عمومًا إلى السياسة الخارجية. ومع أن بايدن يفقد بعض الدعم في ولايات رئيسة، ما من معطيات تؤكد أن اتخاذ موقف أكثر انتقادًا لإسرائيل سيُكسبه أصواتًا. فالجمهوريون هم الأكثر انتقادًا لطريقة تعامل بايدن مع الحرب، إذ إن 70 في المائة منهم يعارضون نهج إدارته، وسيفضلون ترامب، الذي يَعد بفرض حظر جديد وأوسع نطاقًا على سفر المسلمين إلى الولايات المتحدة في حال إعادة انتخابه رئيسًا في العام 2024.ثانيًا، كشف الصراع عن حدة الانقسام في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وفاقم، ظاهرتَي معاداة السامية وكراهية الإسلام. وأفاد "مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية" بأنه وثق، خلال الشهر الأول من الحرب الدائرة في غزة، زيادة حوادث التحيز ضد المسلمين في الولايات المتحدة بنسبة 216 في المائة. وكشفت رابطة مكافحة التشهير، بدورها، عن ارتفاع حوادث معاداة السامية منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر) بنسبة 388 في المائة. والجدير بالذكر أن مظاهر معاداة السامية على وسائل التواصل الاجتماعي كانت آخذةً في الازدياد حتى قبل هجوم "حماس"، بحيث دعم إيلون ماسك، على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) التي يملكها، منشورًا يعد ترويجًا بغيضًا لخطاب معاداة السامية.وثالثًا، يُقدر أن عشرة أميركيين ما يزالون في عداد الرهائن المحتجَزين لدى "حماس"، وقد قُتل 35 مواطنا أميركيا على الأقل يوم 7 تشرين الأول (أكتوبر). وعلى الرغم من أن إدارة بايدن لا ترغب في الانخراط بصورة مباشرة في حرب أخرى في الشرق الأوسط، فقد اضطُرت إلى ذلك نظرًا إلى وجود رهائن أميركيين في غزة.واقع الحال هو أن إسرائيل؛ حليفة الولايات المتحدة منذ فترة طويلة، تُحارب مجموعة صنفتها واشنطن بالإرهابية وتحتجز رهائن أميركيين خلال عام انتخابي. لذلك، من غير الواقعي ببساطة أن نتوقع تغييرًا جذريًا في الموقف الأميركي في ظل السياق الراهن.* * *كيف سيؤثر الانقسام الحاد حول الحرب في غزة على الديمقراطيات الغربية التي تعاني أساسا من تنامي الشعبوية؟ريتشارد يونغز*من الواضح أن الصراع في غزة أحدث استقطابًا في الآراء داخل الديمقراطيات الأوروبية. فقد أدى إلى اتساع هوة الانقسامات السياسية في عدد كبير من المجتمعات الأوروبية بين يسار الطيف السياسي ويمينه. وقد تسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بهذا الانقسام إلى حد ما، ولكن النزاع الأوكراني لم يحجز لنفسه مكانًا في صُلب الانقسامات الداخلية الأوروبية بالدرجة نفسها كما الأحداث في الشرق الأوسط.كان لتفجر الجولة الراهنة من الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تأثيرٌ مؤذٍ جدا لجملةٍ من الأسباب، منها أنه يندرج ضمن مناخ سياسي يشهد في الأصل انقسامًا حادًّا. وهذه واحدة من مسائل عدة تسهم في استفحال الانقسام عميق الجذور. من المهم أيضًا الابتعاد عن الغلو في هذا الصدد: فأثر النزاع على هشاشة الديمقراطيات الأوروبية كبير، ولكنه ثانوي مقارنةً مع الأزمات الأخرى الكثيرة التي أذكت نار النزعة الشعبوية غير الليبرالية والانقسامات على أساس الهوية خلال العقد المنصرم.هذا الانقسام الحاد يقابله موقف أكثر وسطيةً أدان العنف والتجاوزات لدى طرفَي النزاع الفلسطيني الإسرائيلي. وقد أسهم انتشار هذا الموقف جزئيا في التخفيف من تأثير الانقسام حول النزاع على السياسات الداخلية. لكن هذا الموقف يترافق أيضًا مع التزام الحذر من أي نوع من أنواع التدخل في محاولات التوصل إلى حلول للأزمة.وفيما يعمد كل من طرفَي النزاع روتينيا إلى اتهام الأوروبيين بالتحيز أو حتى بالتمييز ضده، وهي تصورات متجذرة في أخطاء الأوروبيين ومسؤولياتهم في الماضي، يبقى الاتحاد الأوروبي محكومًا بالسير على حبل دبلوماسي رفيع. ومما لا شك فيه أن تأثير عدم التدخل والوقوف على مسافة متساوية من الطرفَين ليس حياديا على أرض الواقع، نظرًا إلى الاختلالات في توازن القوى بين الجانبَين الإسرائيلي والفلسطيني.تزيد كل هذه الاعتبارات من تردد الاتحاد الأوروبي حيال الذهاب بعيدًا في التدخل في النزاع. فعلى الرغم من بعض المبادرات الدبلوماسية ومن الكلام المعتاد عن ضرورة "العودة إلى حل الدولتَين"، كان الشاغل الأساسي للاتحاد الأوروبي هو التخفيف من التداعيات الممتدة للنزاع على الأزمات التي تستوجب حاليا الاهتمام داخل أوروبا نفسها.* * *ما الدور الذي قد تؤديه الصين بعد الحرب الدائرة في غزة، نظرًا إلى نفوذها المتنامي في الشرق الأوسط؟تونغ جاو*لقد أبدت الصين طموحًا متزايدًا إلى التوسط في سبيل تهدئة التوترات في الشرق الأوسط، حيث اتبعت في السنوات الأخيرة نهجا استباقيا في سياستها الخارجية سعيًا إلى التأكيد على نفوذ بكين الجيوسياسي العالمي. والسؤال المهم اليوم هو ما إذا كان الصراع بين إسرائيل و"حماس"، الذي سلط الضوء على التعقيدات المتأصلة في نزاعات الشرق الأوسط والمخاطر السياسية الكبيرة التي تواجهها الأطراف الخارجية الراغبة في التدخل، سيحد من سقف طموحات الصين ويثنيها عن الانخراط أكثر.غالب الظن أن الصين ستركز على توطيد نفوذها الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من الحرب، تلمس بكين تحولًا في معظم بلدان الشرق الأوسط من التركيز التقليدي على الصراعات الأمنية الإقليمية إلى إعطاء الأولوية للتنمية الاقتصادية المحلية. وترى الصين أن هذا التحول يفسر ما تصفه بـ"موجة المصالحات" الأخيرة بين دول المنطقة، وأنه يشكل فرصة كبرى أمامها لتكثيف استثماراتها على المستوى الجيو-اقتصادي في الشرق الأوسط، والاستفادة من قوتها الاقتصادية لتعزيز نفوذها الجيوسياسي.في المقابل، سيتأثر الدور الذي ستؤديه الصين في الأمن الإقليمي إلى حد كبير بديناميات علاقتها مع الولايات المتحدة. ففي ظل الحرب الدائرة في غزة، استفادت الصين من الوقوف على الهامش والحفاظ على صورة الحياد والتمسك بموقف أخلاقي أسمى، خلافًا للولايات المتحدة التي تكبدت تكاليف باهظة في سعيها إلى التأثير على سلوك القوى الرئيسة، وواجهت انتقادات دولية وانقساما داخليا بسبب التداعيات الإنسانية للصراع.حتى الآن، يبدو موقف بكين مدفوعًا إلى حد كبير بنيتها الحط من سمعة الولايات المتحدة وحلفائها الغربيين، والحد من شرعيتهم ونفوذهم، كما تدل عناوين الصحف الحكومية، على غرار "مؤيدو الصين مؤيدون للسلام، ومؤيدو الولايات المتحدة مؤيدون للحرب". واللافت أن الرئيس الصيني شي جين بنغ ألقى كلمة أمام قمة استثنائية خاصة غير مسبوقة عقدتها دول مجموعة (بريكس) لمناقشة الصراع بين إسرائيل وحماس، بهدف إعلاء أصوات المنظمات غير الغربية.تسود الشكوك على نطاق واسع في بكين بأن الاتفاقيات الإبراهيمية المدعومة من الولايات المتحدة قد تعيد إشعال فتيل التوترات العربية الإيرانية، وتقوي التحالفات الأمنية التي تقودها واشنطن، مما قد يؤدي إلى نشوء تحالف في الشرق الأوسط شبيه بحلف شمال الأطلسي. هذه المخاوف بشأن النفوذ الأميركي هي العائق الأول في وجه التعاون بين الصين والولايات المتحدة في الشؤون الأمنية الإقليمية.مع ذلك، إذا كانت الصين تتبنى بالفعل نهجا تصالحيا أكثر في التعامل مع الولايات المتحدة، ولا سيما بعد القمة الثنائية الأخيرة في اجتماع "منتدى التعاون الاقتصادي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ" في سان فرانسيسكو، فثمة مجالات مهمة للتعاون المحتمل بين الجانبَين. على سبيل المثال، يشكل تأييد كل من بكين وواشنطن لحل الدولتَين باعتباره السبيل لإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أساسًا متينًا لإطلاق جهودٍ أميركية صينية مشتركة لإرساء سلام دائم في المنطقة، إذا ما أظهرت قيادتا البلدَين التزامًا صادقًا بهذه المحصلة.الخبراء:*مارك بييريني: زميل أول في مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثه على التطورات في الشرق الأوسط وتركيا من منظور أوروبي.*أوليفر ستونكيل: أستاذ مشارك في كلية العلاقات الدولية في جامعة "جيتوليو فارغاس" في ساو باولو، البرازيل. وهو أيضًا باحث غير مقيم مرتبط ببرنامج الديمقراطية والنزاع والحوكمة في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي.*ميلان فايشناف: مدير برنامج جنوب آسيا في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وزميل أول فيه، ومقدم برنامج بودكاست "غراند تاماشا" في المؤسسة نفسها. تركز أبحاثه في المقام الأول على الاقتصاد السياسي في الهند، ويعالج قضايا على غرار الفساد .والحوكمة، وقدرات الدولة، والسياسات التوزيعية، والسلوك الانتخابي. ويجري أيضًا أبحاثًا حول الشتات الهندي.*جايك والاس: باحث أول غير مقيم في برنامج الشرق الأوسط في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي. تتركز أبحاثه على الشؤون الإسرائيلية-الفلسطينية، وتونس، ومكافحة الإرهاب.*سارة يركيس: زميلة في برنامج كارنيغي للشرق الأوسط. تتركز أبحاثها على التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية في تونس، فضلاً عن العلاقات بين الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.*ريتشارد يونغز: زميل أول في برنامج الديمقراطية والنزاع والحوكمة في مركز كارنيغي أوروبا، تركز أبحاثه على سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية وقضايا مرتبطة بالديمقراطية الدولية.*تونغ جاو: زميل أول في برنامج السياسة النووية في مركز كارنيغي الصين.